La star du NCIS Mark Harmon a l’un des plus longs mariages d’Hollywood

Il est bien connu que les mariages de célébrités ont tendance à être de courte durée. Les stars hollywoodiennes travaillent souvent loin les unes des autres, ce qui rend difficile le maintien d’une bonne relation. Ils sont également soumis à de nombreux rapports sur l’infidélité (réelle ou supposée) qui peut rompre les liens entre les gens.

Cependant, la star du NCIS, Mark Harmon, semble avoir déchiffré le code pour soutenir un long mariage à Hollywood. Il est marié à sa femme depuis plus de trois décennies maintenant. Lisez la suite pour en savoir plus sur leur relation et comment Harmon et sa femme ont réussi à rester ensemble pendant toutes ces années.

Avec qui Mark Harmon est-il marié?

Mark Harmon | Munawar Hosain / Fotos International / .

L’épouse de Harmon est Pam Dawber, qui est actrice. Elle est connue pour avoir joué dans les sitcoms Mork & Mindy de 1979 à 1982 et My Sister Sam de 1986 à 1988.

Harmon et Dawber se sont rencontrés par le biais d’amis communs dans les années 1980. Le couple est sorti un moment avant de se marier en 1987 lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté quelques amis et membres de la famille. Ils ont deux fils ensemble: Sean (né en 1988) et Ty (né en 1992).

Depuis le début, Harmon et Dawber ont gardé leur relation très privée. En 1987, Dawber a expliqué pourquoi elle et Harmon n’avaient pas annoncé leur engagement auprès des médias.

“Nous n’essayons pas de garder quelque chose de secret”, a déclaré Dawber, “mais si vous ne voulez pas qu’il soit totalement exploité par la presse, vous devez.”

Harmon a également partagé que lui et sa femme ne sont pas des gens très excitants et qu’ils aiment rester à la maison plus que sortir pour être photographiés.

L’épouse de Mark Harmon, Pam Dawber, a sacrifié sa carrière pour élever ses enfants

Ce n’est un secret pour personne que pour faire fonctionner une relation, de nombreux sacrifices doivent être consentis. Pour Dawber, elle était prête à mettre sa carrière d’acteur en veilleuse afin d’élever ses enfants.

“Je ne pense pas que deux personnes puissent travailler tout le temps dans le show-business et rester mariées”, a-t-elle dit un jour à Entertainment Tonight. “J’ai fait tout ce que vous pouviez faire dans cette entreprise, puis j’ai eu des enfants et c’est comme:” Je ne vais pas poursuivre cette célébrité. “

Dawber croyait que c’était une excellente décision pour sa famille, et elle ne l’a jamais regretté. Elle doit être très impliquée dans la vie quotidienne de ses enfants. Dawber a partagé qu’elle avait pu les emmener à l’école, aider avec leurs cours et célébrer leurs anniversaires avec eux – des choses qui n’auraient pas été possibles si elle avait été une actrice occupée.

“Leur père est déjà assez emblématique pour deux garçons”, a déclaré Dawber. «Je suis juste la maman. Je suis juste leur maman. Ils ne se soucient pas de ce que j’ai fait. Ils se soucient de ce qu’ils font. Ils veulent que leurs parents se soucient de ce qu’ils font. “

Mark Harmon a une fois révélé la clé de leur mariage réussi

Harmon pense également qu’il y avait un autre facteur important dans la raison pour laquelle lui et Dawber ont réussi à créer un mariage heureux. Au début de 2019, il a partagé avec People que leur âge avait peut-être quelque chose à voir avec cela.

“Nous étions tous les deux dans la trentaine lorsque nous nous sommes mariés, alors j’espère que les trucs stupides que nous avons faits plus tôt”, a révélé la star de 68 ans.

Par-dessus tout, un long mariage se résume également au maintien de l’amour et du respect l’un de l’autre. Harmon a déclaré à People que lorsqu’il ne portait pas sa bague de mariage, il voulait toujours s’assurer qu’il y avait quelque chose sur son annulaire.

Il a dit: «Je suis fier d’être marié et je suis fier de la personne avec qui je suis marié. Je suis tellement fier d’elle. “