La star du supermarché Nico Santos perd son père à cause du coronavirus et sa mère se bat contre COVID-19

“Hypermarché” La star Nico Santos est en deuil ce soir après avoir perdu son beau-père face à la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a balayé le monde. L’acteur a partagé la tragique nouvelle via un post sur Instagram, où il a également révélé que sa mère “menait” toujours sa propre bataille contre le virus mortel.

“Mon Tito Sonny est décédé hier après avoir perdu sa bataille avec COVID-19”, Santos a légendé une photo Instagram de son beau-père Sonny dans un post Instagram souriant aux côtés de sa mère Tita. “C’était un homme aimable et attentionné. Amical envers une faute. Il a toujours accueilli les étrangers qui passaient devant lui avec une déchiqueteuse” Bonjour! ” et un grand sourire. “

Bien qu’il ait déclaré que sa mère se “battait” actuellement contre le coronavirus, il lui est reconnaissant d’avoir pu éviter l’hospitalisation jusqu’à présent. La partie la plus difficile de leur bataille, cependant, a été l’auto-isolement nécessaire à la lutte contre un virus de cette nature.

C’est une réalité tragique moins discutée de ce virus que les gens ne peuvent pas être aux côtés de leurs proches alors qu’ils luttent, se battent et parfois perdent leurs batailles contre COVID-19.

“Ce qui m’a vidé, c’est que cette pandémie a séparé ma famille. Nous n’avons pas pu être avec lui pendant ses derniers jours”, a expliqué Santos. “Perdre quelqu’un sans pouvoir être là, et pour lui de passer sans être aimé à ses côtés est vraiment navrant.”

“Je ne peux pas tenir ma mère pendant qu’elle pleure son mari”, a-t-il poursuivi. “Je ne peux pas embrasser mon frère alors qu’il contemple un monde sans son père. Je ne peux pas essuyer les larmes des yeux de mes neveux alors qu’ils se demandent pourquoi leur Lolo Sonny n’est plus là.”

Les co-stars de “Superstore” de Santos, ainsi que certains de ses autres amis célèbres, ont partagé leur chagrin et leur chagrin avec lui à travers leurs commentaires. Kaliko Kauahi a écrit qu’elle «envoyait à ma mère toute mon énergie et mes pensées positives», ajoutant «je suis là pour tout ce dont vous avez besoin».

“C’est dévastateur. Vous êtes ma famille choisie et il n’y a rien que je veuille plus que d’épauler une partie de votre douleur. Je sais que c’est impossible mais je souhaite que ce ne soit pas”, a écrit Lauren Ash. “Ta maman est dans mon cœur et dans mes pensées et mes prières comme vous et le reste de votre famille.”

Ses co-stars “Crazy Rich Asian” étaient également là pour lui, avec Randall Park en écrivant: “Je suis vraiment désolé pour votre perte. Je vous aime, vous et votre famille, Nico.”

“Je suis vraiment désolée pour votre perte et celle de votre famille”, a écrit Gemma Chan. “Ta maman est dans mes pensées, j’espère qu’elle se rétablit rapidement. Je t’envoie tout mon amour.”

Ken Jeong a écrit: “Votre mère et votre famille sont dans nos pensées et nos prières et lui souhaitons un prompt rétablissement”, tandis que la star de “This Is Us” Chrissy Metz a également partagé sa douleur, écrivant: “Prier pour votre chère mère et votre famille. Puissiez-vous tous être entourés de paix, de santé et d’amour. Que Sonny soit maintenu gracieusement pendant sa transition et toujours. “

La pandémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur la vie dans le monde alors que le nombre de cas et de décès continue d’augmenter quotidiennement. De nombreux Américains sont sous une sorte de mandat concernant la distance sociale, leur demandant de garder au moins six pieds de distance, et dans certaines régions, l’auto-isolement plus extrême.

C’est tout un effort pour “aplatir la courbe”, qui est d’essayer de minimiser la croissance et la propagation du virus afin de ne pas submerger l’industrie médicale déjà taxée et de minimiser les souffrances et les pertes de vie. Le président Trump a récemment prolongé les lignes directrices sur la distanciation sociale jusqu’à la fin avril, revenant sur ses propres ambitions de voir l’Amérique “retourner au travail” d’ici Pâques.

La fermeture effective de nombreuses industries a également eu un impact énorme sur Hollywood, avec de nombreuses productions fermées ou passant à un modèle de travail à domicile. “Superstore” de Santos a arrêté la production avant de terminer son dernier épisode, qui devait être le dernier épisode de la star de la série America Ferrera. Elle devrait revenir chaque fois que la production pourra reprendre pour la nouvelle saison d’automne pour conclure l’histoire de son personnage.

