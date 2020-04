La star “peu orthodoxe” Shira Haas dit que le rôle principal d’Esty a exigé “beaucoup de recherches”

La nouvelle série de Netflix sur une communauté juive orthodoxe, peu orthodoxe, est sortie il y a quelques semaines à peine. Unorthodox met en vedette l’actrice israélienne Shira Haas en tant que personnage principal Esty Shapiro. Haas a récemment révélé combien de temps et d’efforts elle a consacrés à la préparation du rôle principal dans Unorthodox.

L’actrice israélienne Shira Haas jouera le rôle principal “peu orthodoxe” Esty Shapiro

Shira Haas dans Unorthodox | Anika Molnar / Netflix

IndieWire a récemment interviewé Shira Haas, la responsable non orthodoxe. Mis à part la toute nouvelle série Netflix, Haas a un long curriculum vitae de solide travail d’acteur. IndieWire a écrit:

Après avoir décroché son rôle principal dans A Tale of Love and Darkness dirigé par Natalie Portman, elle est apparue en face de Jessica Chastain dans The Zookeeper’s Wife de Niki Caro, ainsi que dans Shtisel, qui a été un petit succès international.

Haas a déclaré à la publication ce qu’elle avait fait pour se préparer à jouer Esty Shapiro, la jeune femme qui se libère de sa communauté hassidique dans Unorthodox de Netflix. Elle a passé des semaines à étudier le dialecte yiddish que la communauté Satmar parle à Williamsburg.

Mais Haas a dit à IndieWire qu’il y avait bien plus que la langue qu’elle devait apprendre. L’actrice peu orthodoxe a rappelé:

Cela m’a obligé à faire beaucoup de recherches, ce qui comprenait, bien sûr, la lecture du livre à quelques reprises, mais aussi sur Internet et voir beaucoup d’interviews et de conférences et lire sur les rituels, qui sont très différents.

Hass s’est même rendu à Berlin «deux mois avant le début du tournage afin d’étudier le yiddish avec le consultant religieux de l’émission». Eli Rosen, l’acteur qui incarne le rabbin dans la série limitée, a aidé Haas avec le dialecte.

Haas dit que sa recherche de personnage pour la mini-série Netflix était intense

Un court métrage intitulé Making Unorthodox est également disponible sur Netflix. Dans ce document, de nombreux décideurs créatifs de l’émission expliquent comment ils ont créé le monde de l’émission.

Shira Haas en 2017 | Pascal Le Segretain / .

“Nous savions qu’il était si important de faire participer les gens non seulement en tant qu’acteurs, mais derrière et devant la caméra qui sont de cette communauté”, a déclaré la productrice et co-créatrice Alexa Karolinski dans Making Unorthodox. Rosen, qui a aidé Haas dans la langue, a été «acteur, traducteur et… spécialiste en yiddish».

“Il a non seulement traduit les scripts, il a coaché ​​les acteurs en yiddish, il nous a aidés avec tous les détails culturels et il a joué le rabbin”, a poursuivi Anna Winger, l’autre co-créatrice d’Unorthodox.

“J’aurais été perdu sans ces conseils”, a déclaré la réalisatrice Unorthodox, Maria Schrader, dans le mini-doc Netflix.

Haas a rappelé son temps de travail avec Rosen dans l’interview IndieWire. Elle a partagé:

Je suis allé dormir avec le yiddish et je me suis réveillé avec le yiddish. Nous passions des heures tous les jours. Je l’ai enregistré et j’ai regardé des vidéos et je l’ai écrit sur la page. Il était si important pour moi de bien connaître mes répliques et de savoir ce que je disais, de sorte que lorsque je serais sur le plateau je n’aurais pas à y penser, donc je pourrais réellement être dans la scène.

Les producteurs et les écrivains «peu orthodoxes» voulaient obtenir les bons détails

IndieWire a également confirmé que l’équipe de conception de la production et les cinéastes étaient «tout aussi déterminés à l’authenticité». La publication a confirmé:

Shira Haas comme Esty dans Unorthodox | Anika Molnar / Netflix

Le directeur de la photographie Wolfgang Thaler a minutieusement adapté les intérieurs de Berlin aux extérieurs de New York. Toute l’équipe de production, du décor au costume en passant par la conception de la production, a fait de grands efforts pour garantir la précision dans les moindres détails.

Dans Making Unorthodox, Karolinski a également expliqué comment l’équipage a effectué «deux voyages de recherche à New York». Les créateurs ont repris ce qu’ils ont vu à Willamsburg – où réside la communauté Satmar – pour recréer le monde d’Esty.

Le réalisateur Unorthodox s’est souvenu de ces voyages comme “une chasse aux impressions, pour ressentir l’atmosphère, juste regarder, simplement prendre les choses”.