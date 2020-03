La stratégie du Coronavirus «Keep Calm» de la reine Elizabeth n’était pas réaliste pour une monarchie moderne

Au cours des derniers mois, le monde est entré dans un état de panique lorsque le coronavirus a commencé à se propager rapidement et que les gens sont devenus de plus en plus malades. La triste réalité est qu’elle a fait pas mal de morts dans le monde et que tout le monde prend des mesures extrêmes pour se protéger le plus possible.

L’impact est significatif: les entreprises ferment leurs portes, les écoles et les universités se tournent vers l’enseignement à distance, les entreprises optent pour le travail à partir des politiques domestiques et des interdictions de voyager ont été mises en œuvre dans le monde entier. Personne, pas même les membres de la famille royale, ne prend cette pandémie à la légère, et chacun a sa propre stratégie pour gérer les choses.

Les experts ont déclaré que les personnes de plus de 60 ans sont considérées comme «à haut risque» et cela comprend la reine Elizabeth. Il semblerait que la stratégie du coronavirus de la reine consiste à “garder son calme et continuer”.

La peur des coronavirus de 2020

Jusqu’à récemment, les choses se passaient plutôt bien pour la famille royale. Le plus grand choc de 2020 pour la plupart des gens semblait être lorsque le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils quitteraient leur rôle de royals seniors et avant que nous le sachions, Megxit battait son plein.

Tout d’un coup, le coronavirus a commencé à se propager, et tout le monde s’est précipité pour essayer de comprendre quoi faire. Le San Francisco Chronicle rapporte que des fournitures telles que du lait, du pain et des œufs, et bien sûr, des savons et des désinfectants pour les mains ont commencé à s’envoler des étagères des magasins, alors que les gens amassaient les produits nécessaires au cas où ils seraient bloqués. Des villes entières ont été invitées à pratiquer la «distanciation sociale», et des milliers d’événements, concerts et événements sportifs ont été annulés.

La reine Elizabeth a déclenché des rumeurs en portant des gants

À l’âge de 93 ans, il se pourrait très bien que la reine Elizabeth soit légèrement plus à risque de contracter le coronavirus que d’autres. Lors de la remise d’un prix récemment, de nombreuses personnes ont remarqué qu’elle portait une paire de gants lors d’une cérémonie d’investiture.

Pourquoi était-ce important? Parce que sa majesté ne l’a pas fait depuis plus de six décennies. Bien qu’elle ne semble certainement pas être entrée dans une frénésie avec toute la panique du coronavirus qui se passe, la reine sait qu’elle doit prendre les mesures préventives appropriées afin de se maintenir en aussi bonne santé que possible.

Pour une personne occupant un poste aussi prestigieux comme le sien, où elle entre en contact avec d’innombrables personnes, il doit être difficile de prendre certaines décisions concernant la maîtrise de la propagation de la maladie.

La stratégie originale du coronavirus de la reine Elizabeth était de «garder son calme et continuer»

Les temps sont durs en ce moment, car le monde entier fait face à une situation que personne n’aurait pu prévoir. Chacun a une façon différente de gérer les choses. Pour certains, ils se maintiennent dans un isolement total et thésaurisent du papier toilette, et d’autres vontquant à leurs occupations quotidiennes tout en portant des masques.

Alors, quelle est la stratégie du coronavirus de la reine Elizabeth? Le New York Post a rapporté que sa majesté allait “garder son calme et continuer”. Elle aurait voulu donner l’exemple.

Alors que ses intentions étaient nobles, la reine a pris un risque majeur pour sa propre santé et, à son tour, la monarchie. Pour un leader qui a régné aussi longtemps que la reine, la décision pourrait être considérée comme irresponsable et un autre exemple de la façon dont la monarchie britannique est à la traîne des temps modernes. Des scientifiques ont confirmé dans des cas antérieurs que le coronavirus se propage plus facilement que la grippe saisonnière.

De plus, la reine n’est pas étrangère aux pandémies. La pandémie de grippe asiatique de 1957 – causée par un virus appelé sous-type de grippe A H2N2 – a fait 1,1 million de morts dans le monde et 3 550 en Grande-Bretagne. La reine Elizabeth était alors un monarque régnant et dans la trentaine, une différence d’âge notable par rapport à son état actuel.

Plus récemment, la grippe porcine a infecté jusqu’à 1,4 milliard de personnes dans le monde et tué entre 151 700 et 575 400 personnes, selon les Centers for Disease Protection and Control. La reine n’a pas modifié son emploi du temps pour la grippe porcine.

“La Reine n’a pas modifié son horaire lors de l’épidémie de grippe porcine et n’a jamais changé son horaire après des attaques terroristes”, a déclaré dimanche une source au Mail.

Alors que la pandémie de COVID-19 s’intensifiait et que le gouvernement du Royaume-Uni prenait des mesures plus strictes. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un verrouillage à l’échelle nationale: tous les restaurants, cafés et pubs, les cafés fermeraient pour tout sauf les commandes. Des écoles en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont été fermées jusqu’à nouvel ordre.

Quelle est la stratégie actuelle de la reine Elizabeth pour COVID-19?

Reine Elizabeth II | Victoria Jones – Piscine WPA / .

La reine Elizabeth a indéfiniment fermé la cérémonie emblématique de la relève de la garde. Il a lieu quatre fois par semaine au palais de Buckingham. La cérémonie proprement dite se poursuivra mais pas à son emplacement typique, comme mesure pour éviter les foules.

«Conformément aux recommandations du gouvernement visant à éviter les rassemblements de masse, il a été convenu que le cérémonial de la relève de la garde au palais de Buckingham, au palais de St James et au château de Windsor serait reporté jusqu’à nouvel ordre. Les conseils seront réexaminés en permanence, en vue de recommencer le cas échéant », a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.

La famille royale a également annulé des voyages à l’étranger et plusieurs événements à grande échelle. La reine, en particulier, a reporté ses fêtes de jardin annuelles à Buckingham Palace jusqu’à l’année prochaine et annulé ses prochaines visites à Cheshire et Camden.

“En consultation avec la Maison médicale et le gouvernement, un certain nombre d’événements publics auxquels participeront un grand nombre de personnes en raison de la présence de la Reine et d’autres membres de la famille royale au cours des prochains mois seront annulés ou reportés”, Buckingham Palace dit dans un communiqué.

La reine a également publié une déclaration en faveur de l’éloignement social.

“Nous sommes tous invités à changer nos routines normales et nos modes de vie réguliers pour le plus grand bien des communautés dans lesquelles nous vivons et, en particulier, à protéger les plus vulnérables en leur sein”, a déclaré la reine dans un récent communiqué. “Vous pouvez être assuré que ma famille et moi sommes prêts à jouer notre rôle.”

La reine Elizabeth II a quitté le palais de Buckingham pour le château de Windsor. Alors que la reine se rend généralement au château de Berkshire pour Pâques, elle est partie tôt en raison de COVID-19.