La tentative ivre de Joe Namath d’embrasser Suzy Kolber peut lui avoir sauvé la vie

Ce fut l’une des interviews les plus maladroites réalisées à la télévision en direct. Cela s’est produit lors du match des Jets de New York contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le 20 décembre 2003. L’ancien quart-arrière des Jets Joe Namath était interviewé par la journaliste de ligne de touche d’ESPN, Suzy Kolber. Pendant l’entrevue, un Namath clairement ivre s’est penché et a dit à Kolber qu’il voulait l’embrasser. C’est un moment embarrassant, mais c’est un, a dit Namath, qui a peut-être sauvé sa vie.

Carrière de football de Joe Namath

EAST RUTHERFORD, NJ – 14 OCTOBRE: Joe Namath prend la parole lors d’une célébration du 50e anniversaire du Super Bowl III pendant la mi-temps du match entre les Jets de New York et les Colts d’Indianapolis au MetLife Stadium le 14 octobre 2018 à East Rutherford, New Jersey. (Photo de Mike Stobe / .)

Joe Namath n’est pas propriétaire de numéros individuels stupéfiants. Il a joué trois ans à l’Université de l’Alabama en tant que quart-arrière sous le légendaire Paul « Bear » Bryant. Même s’il n’était pas tape-à-l’œil dans le service des chiffres, il était gagnant. Au cours de ces trois saisons en Alabama, le Tide est allé 29-4 et a remporté un titre national avec lui à la barre en 1964.

Namath a été sélectionné au premier tour du repêchage de l’AFL 1965 (premier choix au classement général) par les Jets de New York et a également été pris au premier tour par les Cardinals de Saint-Louis (n ° 12) au repêchage de la NFL. Namath a signé avec les Jets et est devenu le partant à plein temps au milieu de la saison alors que les Jets ont remporté cinq de leurs huit derniers matchs. Il a été nommé recrue de l’année par l’AFL.

Malgré des blessures au genou, Namath a été une étoile de l’AFL au cours de quatre de ses cinq premières saisons. Il a dirigé la ligue dans les deux verges et les interceptions au cours des saisons 1966 et 1967. Namath a passé 12 ans avec les Jets et a terminé avec un dossier de 60-61-4. Il a mis fin à sa carrière avec les Rams de Los Angeles où il a disputé quatre matchs et est allé 2-2. Il a été nommé au Temple de la renommée du football professionnel en 1985.

Namath fait bon sur la garantie

Le plus grand moment de Joe Namath en tant que joueur de football professionnel est survenu après la saison 1968 et juste avant le Super Bowl III qui a été joué le 12 janvier 1969. Les Jets de New York sont entrés en tant que outsider de 18 points aux Baltimore Colts de la NFL. Le rôle important d’outsider n’a pas affecté Namath, qui a annoncé publiquement que les Jets allaient gagner. Il l’a garanti célèbre.

« Pendant 10 jours, les parieurs et les médias nous ont dit que nous n’avions aucune chance », a déclaré Namath à l’AARP en 2019. « Les Colts étaient une bonne équipe, mais nous savions ce que nous pouvions faire. J’étais en colère quand j’ai dit ça. C’était en réponse à un sage au fond de la salle (lors d’un grand banquet). Il a dit: « On va te botter le cul. » J’ai dit: « Attends une minute, grand garçon, on va gagner le match – je le garantis. » Oui, mes coéquipiers étaient contrariés mais avec humour. Ils me connaissaient. »

Namath a fait sa part pour assurer cette victoire des Jets en bouleversant lorsqu’il a complété 17 des 28 passes pour 206 verges. La défense de New York a également tenu les Colts sans but pendant les trois quarts alors que les Jets ont construit une avance de 16-0 en route vers une victoire de 16-7. Le porteur de ballon Matt Snell s’est précipité 30 fois pour 121 verges et un touché et receveur large George Sauer a capté huit passes pour 133 verges. Namath, cependant, a été nommé MVP du jeu.

Le moment embarrassant de Broadway Joe avec Suzy Kolber

Lors d’un match de la NFL en 2003 entre les New England Patriots et les New York Jets, Joe Namath a été interviewé par Suzy Kolber d’ESPN. Kolber a interrogé Namath sur les difficultés récentes de son ancienne équipe, et un Namath clairement en état d’ébriété a changé de sujet. « Je veux t’embrasser », a-t-il déclaré à la télévision en direct. « Je me fiche de l’équipe qui a du mal et je veux t’embrasser. »

Dans le livre de Namath, All the Way: My Life in Four Quarters, Namath a écrit franchement sur ses difficultés avec l’alcool. Il a dit que ce moment avec Kolber, capturé devant des millions de personnes, était embarrassant, mais que cela avait changé la vie. « Je l’ai vu comme une bénédiction déguisée », a déclaré Namath. «J’avais embarrassé mes amis et ma famille et je ne pouvais pas échapper à ce sentiment et je n’ai plus bu depuis.

« Cette honte est l’endroit où j’ai trouvé ma force pour faire face à la dépendance », a-t-il déclaré. «Grâce à mon rétablissement, j’ai appris que j’avais utilisé mon divorce comme excuse pour recommencer à boire. Cette connaissance a fait de moi une personne plus forte. »

