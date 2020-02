La thérapie de Hilaria Baldwin après le chagrin de la grossesse

2020-02-08 11:00:05

Hilaria Baldwin dit que la thérapie régulière a aidé après la mort de son bébé quatre mois après sa grossesse l’année dernière, mais elle avait besoin de “travailler très dur” pour redevenir heureuse.

L’instructrice de yoga de 36 ans et son mari Alec Baldwin ont connu deux fausses couches à moins de sept mois l’une de l’autre en 2019 et Hilaria a déclaré qu’après sa deuxième perte, elle est allée en thérapie pour l’aider à récupérer.

S’exprimant sur son histoire Instagram, elle a déclaré: “Oui … je vais régulièrement. Presque chaque semaine. Il n’y a rien à perdre en allant à quelqu’un et en parlant. Je l’ai dit depuis le début: je n’étais pas d’accord quand c’est arrivé , mais je savais que je le serais et je voulais l’être.

“Pour moi, j’avais vraiment besoin de choisir le bonheur dans une période aussi difficile. Et je devais travailler très dur pour cela.”

Hilaria a récemment admis que c’était la deuxième perte qui l’avait brisée alors qu’elle entrait dans l’échographie en s’attendant à voir sa petite fille grandir agréablement en elle, mais plus tard, elle l’avait vue “froissée, sans vie” dans son ventre.

Écrivant pour Glamour, elle a dit: “Même si j’avais déjà fait une fausse couche, je ne pense pas que j’aurais pu imaginer à quel point cela pouvait être douloureux d’avoir une fausse couche à 16 semaines. J’ai dû rentrer chez moi et dormir avec mes morts. bébé à l’intérieur de moi.

“Je me sentais malade, aigre dans mon ventre, et tellement dévasté. Je n’arrêtais pas de me réveiller et de penser que tout cela devait être un mauvais rêve très vif. J’ai tellement pleuré que mes yeux étaient presque enflés. Je ne connaissais pas le corps.” pouvait faire autant de larmes. C’était une douleur que je n’avais jamais ressentie auparavant, et c’était étouffant. ”

La beauté brune a partagé ses deux fausses couches avec ses abonnés Instagram presque immédiatement dans l’espoir que cela l’aiderait dans le processus de guérison.

Elle a expliqué: “C’est ton voyage, ton bébé – tu es la mère. C’est toi qui souffres, alors tu dois faire les règles.

“Demandez-vous comment vous devez traiter. Peut-être que c’est très public, comme j’ai choisi de le faire, ou peut-être d’une manière beaucoup plus privée. Les deux sont valides.

“Quelle que soit la façon dont vous traitez, faites-le sans honte et rappelez-vous que vous n’êtes pas seul.”

Hilaria a des enfants Carmen, six ans, Rafael, quatre ans, Leonardo, trois ans et Romeo, 20 mois, avec son mari Alec.

