La tournée de Billie Eilish signifie-t-elle qu’elle sortira bientôt de la nouvelle musique? Voici ce que nous savons de cette artiste et de ses performances live à venir

Cette artiste n’a jamais laissé son âge faire obstacle à ce qu’elle voulait. Eh bien, sauf peut-être voter et conduire après 23 heures. Quelle est la prochaine étape pour cet artiste nominé aux Grammy? Est-ce que Billie Eilish sortira un autre album dans la nouvelle année? Voici ce que nous savons de cette musicienne, de sa prochaine tournée et de la nouvelle musique.

Billie Eilish se produit au Gala Sean Penn CORE | Michael Kovac / . pour CORE, anciennement J / P HRO

À seulement 18 ans, Billie Eilish est l’un des artistes les plus nominés aux Grammy Awards

Billie Eilish est peut-être l’une des plus jeunes artistes du Billboard Hot 100, mais elle est certainement l’une des plus populaires. Elle est souvent une militante pour l’environnement, partageant un message puissant avec son clip “Toutes les bonnes filles vont en enfer”. Elle a même écrit une chanson sur son amour pour The Office.

Peut-être que sa chanson la plus populaire, «Bad Guy», compte plus d’un milliard d’écoutes sur la plateforme de streaming, Spotify. Pour les Grammy Awards 2020 à venir, Billie Eilish est l’un des interprètes avec Lizzo, Aerosmith et Gwen Stefani.

Eilish et son frère, Finneas O’Connell, sont également deux des artistes avec le plus de nominations, y compris ceux pour «Meilleur nouvel artiste», «Record de l’année» et «Album de l’année». Cependant, Billie Eilish ne fait pas ne t’arrête pas là. Après avoir passé quelque temps à Los Angeles, l’artiste est prête à prendre la route, entamant sa tournée en mars 2020.

Billie Eilish part en tournée en 2020

Tout comme ses clips, Billie Eilish est connue pour ses performances live créatives, effrayantes et toujours divertissantes. L’un des plus emblématiques et monumentaux était son ensemble Coachella, où même Justin Bieber était présent. L’artiste entreprend une autre tournée en mars 2020, intitulée «Où allons-nous?».

Ces performances live, qui commencent début mars, emmènent Eilish en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans certaines parties de l’Europe. Certains lieux ont déjà été vendus, notamment le Madison Square Garden de New York et l’O2 Arena de Londres. Certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leur enthousiasme à l’idée de voir cette popstar en direct.

Quelle est la prochaine étape pour Billie Eilish et sa musique?

On ne sait pas quand la nouvelle musique de Billie Eilish sortira. Cependant, l’artiste a récemment publié une nouvelle version de «Bad Guy» avec son célèbre béguin pour la vie Justin Bieber. En novembre 2019, elle a créé la chanson “Everything I Wanted”. Lors d’une interview avec Billboard, Billie Eilish a parlé du fait d’être une jeune artiste de cette génération.

“J’ai la chance d’être dans une génération capable de briser toutes les règles – et c’est fou. Quand je pense aux artistes qui ont grandi à une époque où vous ne pouviez avoir qu’un seul genre et un seul look et ne pouviez jamais changer cela… cela devait être tortueux », a déclaré Eilish. «Surtout pour les gens qui voulaient changer. C’est vraiment cool que j’arrive à faire ça à une époque où c’est plus libérateur. Pour être honnête, il n’y a vraiment rien qui soit interdit. “

La musique de Billie Eilish, y compris son dernier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.