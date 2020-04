La «tournée de propagande musicale» était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Steve Rogers

Captain America est l’un des super-héros les plus emblématiques de l’histoire. Il était l’un des tout premiers super-héros jamais créés, et il a en fait joué un petit rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Captain America, en tant que personnage de bande dessinée, était essentiellement de la propagande américaine pendant la guerre.

Donc, quand le moment est venu pour Chris Evans de jouer Steve Rogers, il y a eu un moment dans le film où Rogers n’était que cela, une véritable machine de propagande. Voici pourquoi c’est en fait la meilleure chose qui soit arrivée à Steve Rogers.

Il a amélioré ce que le sérum de super-soldat ne pouvait pas

Avant que Rogers ne devienne Captain America, il était un gars court, maigre et timide qui n’était pas vraiment un bon soldat. Mais, il a finalement été choisi pour le programme des super soldats parce qu’il était courageux et courageux. Alors Rogers a obtenu le sérum, et ses muscles sont devenus plus gros, il est devenu plus grand et il est devenu Captain America.

Mais le sérum n’a pas tout changé. Rogers avait toujours le même niveau de confiance qu’auparavant et il n’était pas non plus un grand orateur public. C’est là que l’aspect musical de la propagande en tournée du film est entré en jeu. Il a amélioré quelque chose qu’aucune séance d’entraînement ou super drogue ne pouvait améliorer.

Cette comédie musicale de propagande en tournée n’était qu’une courte scène du film, mais elle a eu un impact. Pendant quelques minutes dans «Captain America: The First Avenger», la comédie musicale de propagande de Captain America visite ville après ville avant de visiter également les troupes en Europe.

Sans être la pièce maîtresse de cette comédie musicale de propagande en tournée, Rogers n’aurait pas appris à parler devant la foule, ni à être une source d’inspiration pour ses coéquipiers. Il n’aurait pas la confiance ou le charisme d’être Captain America, même si physiquement parlant, il l’était.

Mais cela a aussi une signification plus profonde

Comme certains fans sur les réseaux sociaux, tels que Reddit, l’ont suggéré, il y a aussi un sens plus profond à cette petite scène. Pendant la comédie musicale de propagande en tournée, le costume de Captain America n’est pas celui qu’il porte au combat. Au lieu de cela, il ressemble davantage au costume que Captain America portait dans les bandes dessinées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette différence dans le costume peut être un indice par les cinéastes que ce segment musical de propagande en tournée était une parodie de Captain America des bandes dessinées pendant la Seconde Guerre mondiale.

À l’époque, les bandes dessinées étaient aussi idiotes que certaines scènes de la comédie musicale. Par exemple, pendant la comédie musicale, Captain America frappe Adolf Hitler au visage, et c’est une référence directe à quelque chose qui s’est passé dans les bandes dessinées.

Donc, non seulement cette scène était un bon moyen de critiquer les bandes dessinées, mais elle a également aidé Rogers à réaliser quelque chose sur lui-même.

D’une machine de propagande en tournée à Captain America

À la fin de la scène, Rogers et sa comédie musicale de propagande en tournée se produisent pour les troupes américaines qui combattaient en Italie. Captain America est chahuté par les troupes, car elles ne se soucient pas vraiment de lui.

Les troupes lui jettent des fruits, le faisant reculer hors de la scène. C’est à ce moment-là qu’il a réalisé que s’il voulait faire la différence, il devait faire plus que simplement être une machine de propagande.

C’est là que Bucky Barnes, qui est l’ami de longue date de Rogers, entre en jeu. Barnes disparaît alors qu’il se bat en Europe, donc Rogers choisit d’aller se battre sur les lignes de front pour trouver Barnes au lieu de continuer avec les comédies musicales de propagande.

Ce choix en dit long sur Rogers et qui il est en tant que personne. Rogers n’est pas là pour être une machine à propagande. Il est là pour ses amis. Et comme il l’a montré lors des événements de “Captain America: Civil War”, il est prêt à tout pour les gens qui lui tiennent à cœur.