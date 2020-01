La tragédie familiale de Louis Tomlinson

Louis Tomlinson a trouvé “plus facile” de faire face à la mort de sa sœur Félicité, et bien que cela ait été aussi percutant que le décès de sa mère, il a trouvé plus facile de l’expliquer à ses sœurs.

Le hitmaker de “Walls” a tragiquement perdu sa mère Johannah Deakin après une bataille contre la leucémie, puis sa sœur Felicite est décédée après une surdose accidentelle de drogue et alors que les deux décès “se sentaient très individuels” et l’ont frappé “avec un grand impact”, il l’a trouvé plus facile d’aider sa famille à faire face la deuxième fois parce qu’il savait quoi dire à ses frères et sœurs.

Il a dit: “Les deux se sont sentis très individuels et m’ont frappé avec un grand impact … Je pense que traiter avec la famille, comment je peux être là pour eux, c’était plus facile la deuxième fois parce que la première fois que j’étais en deuil et je n’ai pas fait” Je ne sais pas quoi dire. Au fil du temps, j’ai appris à dire quoi dire à mes sœurs. “Louis – qui a aussi trois autres sœurs – a pris le rôle de pourvoyeur et presque comme une figure paternelle, quelque chose qu’il” aime ” Faire.

Il a ajouté: “Sans être trop ridicule, j’aime soigner les gens, c’est cool. En ce moment, j’insiste pour essayer de convaincre Daisy et Phoebe de passer en sixième. Ils ont été dans une école privée près de Donny, et c’est normal cher. Je paie pour ça en pensant qu’ils restent, mais maintenant ils ne veulent pas y aller. Je leur ai dit que l’éducation est importante. Je me dis: “Tu as 16 ans, tu n’as pas de f * ** ing idée de ce qu’est le monde réel. Ce qui est difficile à propos de ces deux-là, c’est qu’ils n’ont connu que la folie 1D. Ils ont grandi de cette manière élitiste, ce qui est très différent de mon éducation et de celle de Lottie, et des valeurs que ma mère nous a enseignées. La cohérence est la grande chose. ‘j’essaie de devenir mieux dans leur tête assez pour qu’ils pensent,’ Je me demande si Louis pense que c’est une bonne idée? ”

Louis est reconnaissant aux gens qui l’entourent de l’avoir gardé positif, mais il a évité des choses comme la thérapie car il est “un peu démodé”.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un s’occupait de lui, il a partagé avec le magazine The Telegraph: “Non, mais amis et famille, mon meilleur ami, ma copine, mon fils …

“Je ressens leur soutien mais je tire le meilleur parti de faire des trucs pour les autres. Je ne dis pas que pour sonner comme un bon gars, c’est vraiment ce qui me donne de la force … Beaucoup de gens l’ont recommandé mais je suis un un peu démodé quand il s’agit de thérapie. Je suis sûr que c’est incroyable, mais je pensais que j’irais bien, et je l’ai été jusqu’à présent. Je sais que les choses qui m’ont bouleversé dans ma vie sont s ** t, mais je ne peux pas les changer, vous devez donc tirer le meilleur parti de ce que vous avez. “

