La triste réalité de la relation à longue distance entre la reine Elizabeth et le prince Philip

La reine Elizabeth II et son mari, le prince Philip, sont mariés depuis plus de sept décennies. Ils ont toujours affiché un soutien indéfectible les uns envers les autres et Sa Majesté a déclaré que le consort le plus ancien d’un monarque britannique a été sa force pendant toutes ces années. Mais il y a une triste réalité dans leur relation de nos jours que peu de gens connaissent.

Lisez la suite pour savoir ce que c’est et comment Sa Majesté et le duc d’Édimbourg ont déjà planifié leur au revoir final.

Ils ne vivent plus ensemble et ne reviendront probablement plus jamais

Le couple royal, qui est ensemble depuis si longtemps, ne vit plus sous le même toit. Lorsque le prince Philip a pris sa retraite en 2017, il a déménagé au Wood Farm Cottage situé à Norfolk sur le domaine de Sandringham. En tant que chef d’État actuel, la reine Elizabeth devait rester au palais de Buckingham car c’est la résidence officielle de travail du monarque. Cela signifie que la paire vit maintenant à plus de 100 miles de distance.

La triste réalité de tout cela est que dans la plupart des relations à longue distance, il y a un réel espoir qu’un jour le couple vivra finalement au même endroit. Mais pour la reine et le duc, cela n’arrivera probablement pas. C’est parce que Philip est très content dans le calme de Norfolk, loin de l’agitation de Londres, et que Sa Majesté devrait prendre sa retraite pour quitter sa résidence de travail.

Les initiés de Palace insistent sur le fait que la paire se voit toujours «à un moment donné de la semaine ou des week-ends. Ils se voient en fonction du calendrier de Sa Majesté, mais elle travaille autour de lui pour le voir autant que possible. ”

Malheureusement, ils ne passent pas une tonne de temps ensemble au cours de leurs bonnes années,

La reine et Philip ont déjà prévu à quoi ressemblera leur dernier au revoir

La reine et le duc d’Édimbourg sont tous deux bien avancés dans leurs années 90 et savent qu’ils ne vivront pas éternellement. Par conséquent, ils ont déjà fait des préparatifs sur la façon dont ils se traiteront au revoir, et ne vous attendez pas à ce que l’un et l’autre montrent beaucoup d’émotion en public.

“Ils auront la lèvre supérieure raide en public et garderont leurs propres émotions derrière eux”, a déclaré un ancien membre du personnel à People, ajoutant qu’ils se tourneraient vers leur foi pour les aider à traverser la période difficile. «Ce sont tous deux des gens profondément religieux et cela ne les prendra pas par surprise.»

L’historien royal de la série Netflix The Crown Robert Lacey, s’est mis d’accord sur la façon dont ils la géreront en expliquant que «Leur vie ensemble a toujours été construite sur des séparations régulières. Ce n’est pas un couple idiot. »

La matriarche et le patriarche de la famille royale seront ensemble dans leur dernier lieu de repos car ils seront enterrés l’un à côté de l’autre à Frogmore Gardens sur le terrain du château de Windsor.

