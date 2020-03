La valeur nette de Cheryl Hines et pourquoi elle pense que chaque saison de l’émission sera sa dernière

À moins que vous ne regardiez régulièrement Curb Your Enthusiasm, Cheryl Hines pourrait être pour vous ce visage dans une émission de télévision ou une autre qui semble si familier. Elle a fait beaucoup de travail d’acteur et atterrir son concert sur la comédie de HBO prouve qu’elle est la vraie affaire.

Cheryl Hines | Christopher Polk / . pour Turner

En savoir plus sur Hines, y compris sa valeur nette, et pourquoi c’est une bonne idée de ne pas Google votre nom.

Hines est mariée à un Kennedy

Né en 1965 à Miami Beach, en Floride, Hines a épousé Robert Kennedy, Jr., fils du sénateur américain assassiné, Robert F. Kennedy en 2014.

Elle a dit à People à ce moment-là: «Ça fait du bien parce que vous savez que vous allez être avec la personne avec qui vous aimez vraiment pendant très longtemps. Et c’est un grand sentiment. “

Dans une interview accordée en 2018 à Closer Weekly, Hines a plaisanté sur la vie avec ses trois maris: son premier mari, Paul Young, avec qui elle partage une fille de 15 ans; Larry David, qui est son «mari» Curb Your Enthusiasm depuis 2000; et bien sûr, Kennedy.

«Larry David a été mon premier mari, car lorsque j’ai commencé à faire de Curb Your Enthusiasm, j’étais célibataire et je n’avais jamais été marié auparavant. Ensuite, j’ai épousé Paul Young, puis j’ai épousé Robert F. Kennedy Jr. »

Tous les hommes soutiennent Hines et sont amis les uns avec les autres.

«Quand j’ai eu une étoile sur Hollywood Boulevard [in 2014], tous les trois étaient au premier rang. »

Hines dit que les fans parlent des droits humains et de la diarrhée

L’actrice de personnage qui est également apparue dans des épisodes de Everybody Loves Raymond, The Middle et Fresh Off the Boat, plaisante sur les différentes conversations qu’elle et son mari Kennedy ont tendance à avoir avec diverses personnes.

“Quelqu’un viendra à Bobby en larmes et dira:” Ce que vous et votre famille avez fait pour notre pays et les droits de l’homme et la démocratie a été si important pour moi et ma famille “”, a-t-elle déclaré.

Puis, deux minutes plus tard, quelqu’un viendra vers moi et me dira: «Je me souviens de cette période sur Curb Your Enthusiasm lorsque vous aviez la diarrhée dans le lave-auto, et cela nous a vraiment fait rire.» »

Sa valeur nette et pourquoi elle refuse de Google son nom

La mère d’un enfant vaut 14 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

Elle a déclaré à USA Today en 2013 qu’elle n’avait rien appris de bon en recherchant son nom sur Google.

«Ce qui m’arrive», a-t-elle raconté, «et qui arrive probablement à la plupart des gens, c’est de descendre un terrier de lapin au début. . . Je vais chercher, “Quels sont les mots de The Star-Spangled Banner,” et la prochaine chose que je sais, je cherche à voir comment (l’acteur) John Stamos a perdu du poids. “

«J’ai en quelque sorte descendu ce lapin un soir et j’ai fini par regarder une vidéo qui avait été mise en musique de plans de mes pieds. J’essaie vraiment de ne pas Google moi-même – parce que rien de bon n’en sort. “

Hines traite chaque saison de l’émission comme si c’était la dernière et cela semble être la façon dont Larry David l’aime. Elle a expliqué la dynamique étrange à Entertainment Tonight en 2017.

“Larry m’a dit dès la première saison que nous n’allions pas à une autre saison”, se souvient-elle. «Il y a eu des moments où j’étais frustré en tant qu’acteur, comme« Allons-nous faire une autre saison? Dois-je chercher un autre emploi? “Larry disait toujours:” Ah, ne me posez pas ces questions! “Alors j’ai juste arrêté de poser.”

On dirait qu’après 20 saisons, Hines est un gardien.