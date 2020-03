La valeur nette de Clare Crawley et la vérité derrière sa conversation avec un raton laveur

La saison 16 de Bachelorette sera dirigée par Clare Crawley, une coiffeuse de 38 ans de Sacramento, en Californie. Pour la première fois depuis un certain temps, Crawley est une bachelorette qui n’a pas été immédiatement arrachée de la saison précédente de The Bachelor.

En savoir plus sur la prochaine bachelorette, y compris sa valeur nette et la vérité derrière sa session de thérapie avec un raton laveur sur Bachelor in Paradise.

Chris Harrison et Clare Crawley | John Fleenor via .

Qui est Clare Crawley?

Crawley fait partie de Bachelor Nation depuis ses débuts en 2014 lorsqu’elle est apparue dans la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor. Elle était la finaliste de Nikki Ferrell, mais a fait une grande sortie avec son discours épique. Avant de quitter la série, Crawley a déclaré à Galavis: «Je pensais que je savais quel genre d’homme vous étiez. Ce que tu viens de me faire vivre, je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme toi. “

Crawley est apparue dans trois autres spin-offs de Bachelor, dont Bachelor in Paradise et les Bachelor Winter Games en 2018. Malgré ses mentions de se retirer de la franchise après son deuxième passage à Paradise, Crawley a continué à aimer à nouveau aux Winter Games, où elle s’est fiancée au français. -Canadien Benoit Beauséjour-Savard. Leur relation s’est terminée mutuellement quelques mois plus tard, et maintenant Crawley se tourne à nouveau vers Bachelor Nation pour trouver un partenaire.

Clare Crawley a-t-elle un emploi?

Contrairement à de nombreux autres anciens candidats au baccalauréat, Crawley mène une vie assez calme. Elle n’a pas quitté The Bachelor et a utilisé sa prétention à la gloire pour poursuivre une carrière d’influenceur Instagram. La célibataire plus âgée et plus sophistiquée a une carrière dans la coiffure. Elle travaille au De Facto Salon à Sacramento, en Californie.

En dépit d’être ses apparitions dans Bachelor Nation et d’être la prochaine bachelorette, Crawley a continué à travailler comme coiffeuse. Elle est très passionnée par son travail, se rendant sur Instagram pour partager ce qu’elle aime le plus dans son travail:

Seriez-vous choqué si je vous disais que je suis devenu coiffeur il y a plus de dix ans, pas à cause des cheveux?! Je l’ai fait parce que j’aime communiquer avec les gens et pouvoir faire une différence dans leur journée, même si ce n’est que pour les quelques heures qu’ils se sont assis sur ma chaise! Je ne vous moque pas, je me souviens précisément d’un de mes professeurs d’école de beauté me disant que je ne réussirais jamais parce que je me soucie trop de ce que pense le client (Qui a dit ça au fait!?) Eh bien, nous voici des années plus tard, et je suis toujours obsédé par mon travail et entouré de certains des clients et amis les plus incroyables de tous les temps!

Clare Crawley, Instagram

Clare Crawley est la plus vieille célibataire

Bachelor Nation a été profondément déçu par les femmes de la saison de Peter Weber. Les plus jeunes concurrents en lice pour la main de Weber étaient trop immatures pour que les fans puissent les soutenir. Crawley, 38 ans, est la plus vieille célibataire de l’histoire de la franchise. Les fans de la série espèrent que son âge apportera un nouveau niveau de sophistication à la série.

Clare a-t-elle vraiment parlé à un raton laveur?

Lors de son apparition sur Bachelor in Paradise, Crawley était visiblement bouleversée par une autre candidate, AshLee Frazier. Comme les concurrents ont l’habitude de le faire dans cette franchise, Crawley commence à se tourner vers un producteur. Mais ce que Bachelor Nation a vu, c’est que Crawley avait un cœur à cœur avec un raton laveur.

Malheureusement, Crawley n’était pas vraiment en train d’évacuer vers un raton laveur. Ce n’est un secret pour personne que les producteurs de Bachelor travaillent très dur pour rendre le spectacle divertissant. Ils l’ont certainement fait ici, car la diatribe de Crawley à un raton laveur est devenue virale après sa diffusion. Il a depuis refait surface, ce qui avec elle étant la prochaine célibataire.

Valeur nette de Clare Crawley

Pendant les premières saisons de The Bachelor, les femmes candidates dépensaient des milliers de dollars pour les cheveux et la garde-robe du spectacle. Selon Cosmopolitan, Crawley n’a pas gagné d’argent pour son temps sur la saison de Galavis.

Depuis lors, Bachelor Nation a changé ses façons de faire, proposant aux candidats des tarifs différents pour apparaître sur leur multitude de programmes. En plus de cela, Crawley gagne un revenu en tant que coiffeur. Elle est également rémunérée pour les publications sponsorisées sur les réseaux sociaux.

Avec tous les flux de revenus de Crawley, sa valeur nette estimée est de 800 000 $ en 2020.