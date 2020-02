La valeur nette de Jay Cutler est bien plus que celle de Kristin Cavallari

Cela fait 16 ans que Kristin Cavallari n’est pas passée sous le feu des projecteurs sur l’émission de télé réalité à succès Laguna Beach et dix ans après son apparition dans son spin-off, The Hills. Mais le coup de Cavallari sur la célébrité n’en était pas un. La réalité est restée occupée au fil des ans et s’est lancée dans plusieurs nouvelles aventures, dont sa propre entreprise et une famille grandissante.

En 2013, Cavallari a épousé le quart-arrière des Bears de Chicago, Jay Cutler. Depuis qu’ils se sont mariés, les deux stars ont accueilli trois enfants et sont retournées dans l’État où Cutler a commencé sa carrière universitaire de football. Bien qu’ils aient tous deux connu du succès au cours des dernières années, une étoile vaut toujours plus que l’autre.

Kristin Cavallari et Jay Cutler ont pris des chemins différents vers la célébrité

Kristin Cavallari et Jay Cutler | Timothy Hiatt / .

Avant que l’ancien et l’ancien quart-arrière de The Hills commencent à sortir ensemble, vous auriez probablement du mal à trouver un fan de Hills qui savait qui était Jay Cutler et un fan de Bears qui savait qui était Kristin Cavallari. Les deux ne voyageaient pas exactement dans les mêmes cercles.

Cavallari a obtenu son spectacle sur l’émission très populaire de MTV Laguna Beach quand elle était junior au lycée. L’émission a si bien fait que MTV a commandé une suite, The Hills. Pendant son séjour à The Hills, la jeune star a fait un énorme 90 000 $ par épisode – pas mal pour quelqu’un qui sort du lycée. Au cours de sa carrière, sa valeur nette a atteint 3,5 millions de dollars.

Pendant ce temps, Cutler était occupé à lancer des passes dans la NFL. Le quart-arrière a joué quatre ans pour les Commodores Vanderbilt avant d’être repêché par les Broncos de Denver.

Mais Cutler n’a pas passé trop de temps à Denver. En 2009, il a été échangé aux Bears de Chicago où il a passé la majeure partie de sa carrière. Au cours de sa carrière dans la NFL, Cutler a accumulé une valeur nette de plus de 50 millions de dollars.

Les récentes aventures du couple

Cutler a pris sa retraite de la NFL en 2017, mais la vie en dehors du football a occupé le QB. En 2017, le couple a déménagé sa famille de leur maison à Chicago dans une magnifique maison sur 8 acres à Nashville, Tennessee. En 2018, le couple a vendu leur maison et acheté une ferme d’agrément de 50 acres à Franklin, à proximité.

Mais il semble que la ferme ne soit pas suffisante pour divertir Cutler. NBC Sports s’est amusé à souligner que le joueur de 36 ans semble s’ennuyer depuis sa retraite. Dans un récent épisode de Very Cavallari, Cutler s’est plaint: «Je traîne juste et je nettoie.»

Quant à Cavallari, elle est occupée à gérer sa propre entreprise de bijoux et à maintenir le fort à Very Cavallari. L’émission se concentre sur les affaires de Cavallari, Cutler faisant de fréquentes apparitions.

Mais alors que Cutler joue un rôle dans la série, sa femme pense qu’il ira parfaitement bien à la fin de la série. Dans une récente interview, la femme de 33 ans a déclaré à US Magazine qu’elle pensait que son mari serait “très heureux” une fois l’émission terminée.

En plus de son entreprise de bijoux et de son émission de télévision, Cavallari est également l’auteur de deux livres. En 2016, Cavallari a publié «Balancing in Heels: My Journey to Health, Happiness, and Making it all Work». Deux ans plus tard, elle a suivi le livre avec un livre de cuisine, “True Roots: une cuisine pleine de conscience avec plus de 100 recettes sans gluten, produits laitiers et sucre raffiné: un livre de cuisine.”

La valeur nette de Jay Cutler est encore bien supérieure à celle de Kristin Cavallari

Même si Cutler est à la retraite et que sa femme travaille toujours, l’ancienne star du football vaut bien plus que la maman occupée de trois enfants. En ce qui concerne son entreprise en pleine croissance, Cavallari dit qu’elle a investi son propre argent dans Uncommon James.

Elle a déclaré à InStyle: «même si cela peut être un peu effrayant quand c’est votre argent en jeu, c’est finalement beaucoup plus gratifiant quand c’est bien fait. Et un chèque de paie de Uncommon James signifie plus pour moi que tout autre chèque de paie que j’ai jamais reçu de ma vie. »

En ce qui concerne les dépenses, le couple parle des gros achats (comme leur récente rénovation de cuisine), mais pour les petits trucs, Cavallari dit qu’ils font essentiellement ce qu’ils veulent.

“Je ne demande pas l’approbation de Jay. Il ne demande pas mon approbation… J’ai de l’argent qui entre. J’aime avoir mon propre argent et je l’ai toujours parce que je ne veux jamais demander à un gars si je peux acheter une paire de chaussures. »