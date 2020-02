La valeur nette de la légende de la musique au moment de sa mort

Sur ce qui aurait été le 88e anniversaire de Johnny Cash, nous jetons un coup d’œil à la carrière de la légende de la musique et à la fortune qu’il a laissée quand il est décédé à l’âge de 71 ans. Ahead, découvrez comment le 13 fois gagnant d’un Grammy fait son argent et ce qui est arrivé à ses gains après sa mort.

Selon Billboard, l’auteur-compositeur-interprète est décédé en septembre 2003 d’un diabète seulement quatre mois après la mort de son épouse, June Carter Cash, collègue musicienne et quintuple récipiendaire d’un Grammy, en mai 2003 en raison de complications liées à une chirurgie cardiaque.

Certains pourraient dire que Cash est mort d’un cœur brisé après avoir perdu son âme sœur. Connue pour sa romance épique, Reese Witherspoon (le rôle lui a valu un Oscar) et l’acteur primé aux Oscars Joaquin Phoenix ont interprété June et Cash dans le film primé 2005 Walk the Line.

Cash a fait de l’argent avec ses nombreuses chansons à succès

Après avoir déménagé à Memphis, au Tennessee, Cash a enregistré des chansons avec Sun Records, dont «Hey, Porter» et «Cry Cry Cry». Le deuxième titre est devenu le premier hit de Cash, selon Time, se classant dans le Top 20 du Billboard en 1955 au n ° 14.

Johnny Cash se produit au festival de Glastonbury en juin 1994 | par Michael Putland / .

De là, il a sorti “Folsom Prison Blues” et “I Walk the Line”. Cette dernière piste a atteint la première place des charts et s’est maintenue pendant 43 semaines, se vendant à plus de deux millions d’exemplaires. En 1958, Cash a changé d’étiquette en quittant Sun Records pour Columbia parce qu’il n’avait pas été autorisé à enregistrer des chansons gospel.

Il est décédé avec une valeur nette estimée à 60 millions de dollars

À sa mort en 2003, Cash avait une valeur nette estimée à 60 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Dans son testament, le musicien a donné la majorité des droits de publication de sa chanson à succès “Ring of Fire” à son fils, John Carter Cash, un avocat a déclaré au Daily News en 2007. Estimé à des millions, tous sauf un de Cash les filles ont intenté une action en justice pour obtenir les droits sur la chanson.

Cash a passé des années à tourner

À la fin des années 1950, Cash s’était déjà habitué à être sur la route pendant pratiquement un an à la fois. Il aurait exécuté plus de 200 spectacles, tandis que certains disent que le nombre pourrait être plus proche de 300. Entre-temps, son premier mariage a pris fin, probablement en grande partie en raison de ses absences prolongées ainsi que de sa consommation de drogue et d’alcool.

Malgré son mariage implosant, Cash a continué sa tournée. Dans les années 1960, il est allé sur la route avec la famille Carter et est resté une force sur les palmarès musicaux libérant des chansons telles que «Ring of Fire», «Don’t Take Your Guns to Town» et «I Got Stripes».

Johnny Cash et June Carter Cash en septembre 1969 | Archives Michael Ochs / .

En 1968, June et Cash se sont mariés après que l’homme en noir a traité de sa dépendance aux amphétamines.

Il a fait un retour dans les années 1990

Dans la décennie qui a précédé sa mort, Cash est retourné au studio pour sortir de la nouvelle musique. En 1993, Cash a fait équipe avec le producteur Rick Rubin que The Guardian attribue à la revitalisation de la carrière de Cash “à la fois de manière critique et commerciale”.

Ensemble, ils ont créé six albums et des extraits qui ont reçu des critiques positives. Son album posthume sorti en 2006, American V: A Hundred Highways, a donné à Cash son premier album n ° 1 en plus de 30 ans. Aujourd’hui, sa succession continue de rapporter de l’argent, euh, de l’argent à cause de vieux succès et d’une musique inédite.