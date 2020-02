La valeur nette de Matt LeBlanc et comment il gagne de l’argent en dehors de l’action

Mat

LeBlanc est devenu un nom familier après avoir joué Joey Tribbiani sur le hit

Amis de la série.

Qu’a-t-il fait depuis la fin du spectacle? Voici un aperçu de Matt LeBlanc

carrière, la valeur nette et comment il gagne de l’argent en dehors de l’action.

La gloire de Matt LeBlanc

Matt LeBlanc | Kevin Winter / .

Si vous pensez avoir vu LeBlanc dans quelques publicités télévisées, vous avez raison. L’un des premiers rôles d’acteur de LeBlanc était dans une publicité de ketchup Heinz en 1987. Dans cette publicité, il met une bouteille de ketchup sur le bord d’un toit et descend en bas d’un chariot à hot-dogs. Lorsque le vendeur demande s’il veut de la moutarde, LeBlanc répond: «Non merci; Je l’ai couvert. »Il tend ensuite son hot-dog au bon moment pour que le ketchup tombe et couvre parfaitement son repas.

Un autre premier rôle de LeBlanc est un rôle dans la série télévisée Just the 10 of Us. Il est apparu dans deux épisodes en 1989. En 1991, LeBlanc a décroché un rôle récurrent dans la série Top of the Heap, dans laquelle il a joué Vinnie Verducci pendant sept épisodes. L’année suivante, il a joué dans la série Vinnie et Bobby. En 1992, LeBlanc fait ses débuts sur grand écran dans le film Grey Knight.

LeBlanc est devenu célèbre après avoir joué dans Friends en tant que Joey Tribbiani en 1994. Il est resté dans le rôle jusqu’à la fin de la série en 2004. Ses autres rôles d’acteur incluent des apparitions dans TV 101, Joey, Episodes et Man with a Plan.

Prix ​​de Matt LeBlanc

Matt LeBlanc en 2017 | Gregg DeGuire / .

Le talent d’acteur de LeBlanc n’est pas passé inaperçu. En 1996, il

a remporté le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a

Séries comiques. Puis en 2002, il a remporté un Teen Choice Award pour Choice TV Actor:

Comédie. Cela a conduit à un People’s Choice Award en 2005 pour le meilleur acteur masculin de télévision

dans la série télévisée Joey. LeBlanc a remporté son premier Golden Globe Award

du meilleur acteur – série télévisée musicale ou comique en 2012. Cinq ans plus tard,

il a remporté son deuxième People’s Choice Award pour acteur préféré dans une nouvelle série télévisée.

Le travail de Matt LeBlanc en dehors de la comédie

Au moment d’écrire ces lignes, LeBlanc a trois crédits de production. Il a fait ses débuts en production avec le film de 2010 Jonah Hex, qu’il a produit. En 2015, il a produit le téléfilm The Prince. Un an plus tard, LeBlanc a signé pour être le producteur exécutif de l’émission de télévision Man with a Plan.

Matt LeBlanc a connu des difficultés financières avant «Friends»

Les choses étaient difficiles avant le début de la carrière de LeBlanc. Lors d’une entrevue avec Conan O’Brien, l’acteur a révélé qu’il avait perdu 11 $ avant de trouver le succès sur Friends. «Vous savez, quand vous pensez:« D’accord, j’ai un peu d’argent à la banque. Je peux tenir jusqu’au prochain concert », a déclaré LeBlanc. «Je pense que j’étais tombé à 11 $. Maintenant, ça tient trop longtemps. “L’acteur dit qu’il était tellement fauché, qu’il a même dû recourir au limage de sa propre dent parce qu’il n’avait pas les moyens de payer les soins dentaires.

Valeur nette de Matt LeBlanc

Au moment d’écrire ces lignes, Matt LeBlanc a une valeur nette de 80 $

millions, selon les estimations de Celebrity Net Worth.

