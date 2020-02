La valeur nette de Steven Seagal et comment il est devenu célèbre

L’acteur Steven Seagal est surtout connu pour ses apparitions dans les films Under Siege et Above the Law. Voici un aperçu de la valeur nette de Steven Seagal, de sa carrière et de la façon dont il est devenu célèbre.

Films de Steven Seagal

Under Sea Siege star Steven Seagal en 2012 | Al Bello / .

Steven Seagal a fait ses débuts d’acteur dans le film 1988 ci-dessus

la loi. Il a joué le rôle de Nico Toscani. En 1990, Seagal est apparu dans le

film Hard to Kill, dans lequel il a joué le rôle de Mason Storm. Cela même

année, il a joué John Hatcher dans le film Marked for Death. L’un des Seagal

les films les plus réussis ont été le film de 1992 Under Siege. Il a joué le

personnage Casey Ryback.

Les films les plus rentables de Steven Seagal

Au moment d’écrire ces lignes, le film le plus rentable de Seagal est Under

Siege, avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 156 millions de dollars au box-office,

D’après les recherches

de The Numbers. Ses autres films les plus rentables incluent Executive

Décision, avec plus de 122 millions de dollars de recettes au box-office mondial, et

Under Siege 2, avec plus de 104 millions de dollars au box-office mondial

gains.

Steven Seagal pensait qu’il était un meilleur artiste martial que John-Claude Van Damme et d’autres artistes martiaux hollywoodiens

Lors des entretiens, on a souvent demandé à Seagal ce qu’il pensait

sur d’autres artistes martiaux. Il a souvent dit qu’il pensait qu’il était meilleur que John-Claude

Van Damme et d’autres artistes martiaux hollywoodiens. Dans son interview avec animateur de talk-show

Arsenio Hall, Seagal a été invité à donner son avis sur Van Damme. Seagal a dit qu’il

ne pensait pas que Van Damme était un champion, malgré ce que les autres ont dit de lui.

“Je pense que c’est une question d’opinion qu’il était un champion n’importe où”, Seagal

dit Hall. “Et je veux dire, je ne suis pas catty ou quoi que ce soit, je souhaite au gars tout le

meilleur. Mais il y a énormément de gens qui disent que ce n’est pas vrai. ”

Seagal n’a pas non plus été impressionné par Michael Jai White ou Chuck Norris. Dans une interview avec AXS TV, Seagal a déclaré: “Puis-je rire de votre visage?” après que l’intervieweur a classé White comme un “dur à cuire” qui serait un bon candidat pour protéger quelqu’un dans une situation dangereuse. L’acteur a déclaré qu’il ne pensait pas que Norris était un excellent choix en raison de son âge. “Chuck est dans le milieu des années 70″, a répondu Seagal. «Est-ce que je pense que Michael est un gars dur? Non. Est-ce que je pense que c’est un artiste martial? Non. Est-ce que je pense que John-Claude Van Damme est un dur à cuire ou un artiste martial? Non.”

Le travail de Steven Seagal en dehors du théâtre

Seagal a également des crédits en tant que réalisateur, producteur et scénariste. Il a fait ses débuts de réalisateur dans le film de 1994 On Deadly Ground. Jusqu’à présent, l’acteur a 49 crédits en tant que producteur. Le premier projet de production de Seagal était le film Above the Law. Il a également été producteur des films Marked for Death, Out for Justice, Under Siege et On Deadly Ground.

Valeur nette de Steven Seagal

Au moment d’écrire ces lignes, Steven Seagal a une valeur nette de 16 millions de dollars, selon les estimations de Celebrity Net Worth.

Lire la suite: Fortune nette de Michael Bolton et comment il est devenu célèbre

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo