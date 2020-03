La valeur nette de Travis Scott est-elle proche de celle de Kylie Jenner en 2020?

Travis Scott et Kylie Jenner seraient de retour ensemble après leur rupture en octobre de l’année dernière. Après une romance tourbillonnante, le stress de construire des empires séparés a atteint le couple et les a fait dériver. Pendant leur temps à part, ils ont tous deux travaillé dur sur leur artisanat séparément. Quand ils étaient ensemble auparavant, la valeur nette de Jenner a dépassé de loin celle de Scott. Mais est-ce toujours le cas?

Kylie Jenner et Travis Scott | Francis Specker / CBS via .

Carrière ou relation?

Jenner et Scott sont devenus de jeunes parents peu de temps après leur rencontre. Équilibrer leur relation, être parents et leur carrière s’est avéré trop pour le couple.

“Le couple a toujours eu de l’amour et du respect l’un pour l’autre mais a fait une pause l’année dernière parce qu’ils avaient tous les deux tellement de choses en cours”, a déclaré une source à Entertainment Tonight. “Ils ne pouvaient pas se concentrer pleinement sur ce qu’il fallait pour que la relation fonctionne. Kylie a explosé dans le monde du maquillage et était occupée à faire des affaires d’un milliard de dollars et Travis était en tournée et travaillait sur la musique. »

Mais maintenant, ils savent comment mieux équilibrer les choses entre eux.

“Bien que les choses n’aient pas beaucoup ralenti pour le duo, ils sont mieux à même de le gérer”, a poursuivi la source. «À la fin de la journée, le couple est heureux de retrouver sa famille.»

Quelle est la valeur nette de Kylie Jenner?

Jenner est la plus riche de toutes ses frères et sœurs célèbres. Elle vaut actuellement 1 milliard de dollars, ce qui fait d’elle la plus jeune milliardaire autodidacte de l’histoire (bien qu’il y ait eu un débat sur la question de savoir si elle est réellement autodidacte.)

Elle a commencé à vendre des kits pour les lèvres pour 29 $ en 2015, qui sont devenus une entreprise de plusieurs millions de dollars. Elle a vendu pour 360 millions de dollars de cosmétiques en 2018 seulement, selon Forbes. En novembre 2018, elle a conclu un accord de distribution avec Ulta qui lui a permis de vendre 55 millions de dollars de cosmétiques en six semaines.

Combien vaut Travis Scott?

Au début de leur relation, Scott valait 8 millions de dollars, ce qui peut sembler beaucoup mais représentait moins de 1% de celui de Jenner. Maintenant, la carrière de rap de Scott a vraiment décollé.

Entre septembre 2017 et septembre 2018 seulement, Scott a réalisé 20 millions de dollars grâce aux tournées, aux ventes record et à son accord avec Nike. Il est devenu l’un des 15 rappeurs les mieux payés cette année-là. L’année suivante, il a triplé ses revenus, gagnant 60 millions de dollars entre juin 2018 et juin 2019. Avec sa seule tournée Astroworld, il a rapporté 65 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Sa valeur nette est maintenant de 40 millions de dollars, ce qui représente toujours une infime fraction de celle de Jenner, mais Scott n’est pas du tout jaloux. Quand ils n’étaient pas ensemble, il soutenait toujours toutes les entreprises commerciales de Jenner, comme lorsqu’elle a vendu 51% de son entreprise à Coty pour 600 millions de dollars.

«Travis et Kylie sont toujours très proches, ils parlent toujours tout le temps, souvent plusieurs fois par jour. Il savait tout sur cet accord avant qu’elle ne le signe, il est très, très fier d’elle », a déclaré une source à HollywoodLife après que Jenner a signé l’accord avec Coty. «Il aime qu’elle soit un tel patron, surtout parce que Stormi a un si bon exemple de ce à quoi ressemble un dur labeur. Quel que soit leur statut de couple, Travis aimera et soutiendra toujours Kylie, il la soutiendra toujours et voudra le meilleur pour elle. »

C’est bien de voir qu’il n’y a pas de concurrence entre les deux en matière d’argent.