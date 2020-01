La vengeance égoïste de Margot Robbie

Margot Robbie et ses amis avaient l’habitude de venger leurs anciennes voitures de petit ami pour se venger.

L’actrice de ‘Birds of Prey’ – qui est mariée à Tom Ackerley – a admis qu’elle et ses copains proches avaient l’habitude de se venger de tous les gars qui les avaient brisés le cœur quand ils étaient plus jeunes.

Elle a admis: “J’ai un merveilleux groupe de petites amies en Australie – nous sommes amis depuis que nous avons quatre ans, et chaque fois qu’un mec rompt avec une fille du groupe, toutes les filles vont et oeuf son voiture.”

Mais la beauté de 29 ans a dû une fois supplier ses amis de ne pas donner le traitement quand l’une de ses relations a pris fin parce qu’elle avait largué le gars et qu’il était une “personne vraiment sympa” qui ne le méritait pas.

Elle a ajouté à «Entertainment Tonight»: «Une fois, j’ai rompu avec un petit ami, et ils se disaient:« Comment ose-t-il! Nous allons lui donner des œufs! Et je me disais: “Non, non! J’ai rompu avec lui. C’est une personne vraiment sympa. S’il vous plaît, ne faites pas d’oeuf à sa voiture! Merci, je vous aime, mais ne faites pas ça.” ”

Margot reprend son rôle de «Suicide Squad» de Harley Quinn dans «Birds of Prey» et a admis qu’il y avait des moments où elle n’était pas sûre que le film «arriverait jamais».

Elle a dit: “Je suis tellement heureuse que le film soit enfin sur le point de sortir. J’ai l’impression que ça a été un assez long chemin pour arriver ici et à certains moments, j’étais comme si ça n’arriverait jamais. Je ne peux tout simplement pas le monter sur la ligne.

“C’était une proposition assez risquée lorsque je l’ai lancée pour la première fois il y a quatre ans et demi. J’ai assemblé le terrain et je disais:” Je pense que nous devrions faire un film d’action d’ensemble féminin avec une cote R “, et cela sonnait comme une chose folle à faire.

“Je pouvais totalement comprendre l’hésitation de tout le monde et puis des films comme ‘Deadpool’ ont commencé à sortir et à prouver que vous pouvez faire une cote R dans la base de bandes dessinées et réussir.”

.