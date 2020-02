La victime de Harvey Weinstein se sent «soulagée» après un verdict de culpabilité

2020-02-25 19:00:05

Miriam ‘Mimi’ Haleyi se sent “soulagée” après que Harvey Weinstein ait été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré.

Mimi était l’une des femmes qui ont témoigné contre le magnat du cinéma âgé de 67 ans lors de son procès pour agression sexuelle à Manhattan, qui l’a vu lundi (24.02.20) reconnu coupable de deux des cinq charges retenues contre lui.

Et suite au verdict, Mimi – dont les allégations se rapportaient à l’acte sexuel criminel au premier degré dont Weinstein a été condamné – a déclaré qu’elle ressentait un “sentiment de soulagement” sachant que le “jury l’avait”.

S’exprimant sur “Good Morning America”, elle a déclaré: “Je viens de m’asseoir et j’ai commencé à pleurer. C’était juste un énorme soulagement – juste le soulagement que le jury a obtenu, qu’il m’a cru et que j’ai été entendu.”

Mimi avait déclaré qu’en 2006, Weinstein avait forcé le sexe oral sur elle dans son appartement de Manhattan, le menant à être accusé d’un acte sexuel criminel au premier degré.

L’accusation de viol au troisième degré est survenue alors que Jessica Mann avait allégué que Weinstein l’avait violée dans une chambre d’hôtel à New York en 2013.

Et l’actrice Annabella Sciorra avait également témoigné sur un incident dans les années 1990, mais Weinstein a été acquitté de ces accusations, y compris l’accusation d’agression sexuelle la plus grave.

Annabella s’est récemment exprimée pour exprimer sa déception de ne pas avoir obtenu le verdict qu’elle espérait, mais a déclaré que son témoignage était “nécessaire”.

Elle a déclaré: “Mon témoignage a été douloureux mais nécessaire. J’ai parlé pour moi-même et avec la force des plus de 80 victimes de Harvey Weinstein dans mon cœur. Bien que nous espérons des résultats justes continus qui apportent une justice absolue, nous ne pouvons jamais regretter d’avoir rompu le car en disant la vérité au pouvoir, nous ouvrons la voie à une culture plus juste, exempte du fléau de la violence contre les femmes. ”

Pendant ce temps, l’équipe de défense de Weinstein a annoncé son intention de faire appel pour que le verdict du jury soit annulé.

Donna Rotunno, l’avocat principal de Weinstein, a déclaré: “De toute évidence, c’est une journée douce-amère. Nous sommes déçus. Nous savions que nous étions entrés et nous étions en baisse de 35-0 le jour où nous avons commencé ce procès.

“Les jurés sont venus en sachant tout ce qu’ils pouvaient savoir sur cette affaire. Nous n’avons pas pu trouver un juré qui n’avait jamais entendu parler de Harvey Weinstein.

“[We will] être absolument attrayant [the verdict]. La lutte n’est pas terminée.”

Weinstein a été emmené en prison à la suite du verdict de lundi, où il restera jusqu’à sa condamnation le 11 mars.

