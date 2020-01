La vidéo bizarre de Julianne Hough sur la libération d’énergie devient virale

Julianne Hough vient de participer à un exercice de nettoyage énergétique qui a laissé ses abonnés Instagram penser qu’elle avait reçu un exorcisme – ou un orgasme – en public.

Mercredi, le “Danser avec les étoiles” alun a assisté au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, aux côtés du gourou de la santé holistique, le Dr John Amaral, qui a montré à l’artiste de 31 ans comment libérer des vagues d’émotions stockées par le mouvement.

Jackie Schimmel Haas, animatrice de podcast “The Bitch Bible”, a capturé des images de l’exercice, qui l’ont publiée sur Instagram avec la légende: “Je vais dire à mes enfants que c’est ‘The Exorcist’ …”

“J’ai pensé la même chose la première fois que je l’ai vu aussi!” admit Hough dans un commentaire.

Dans la première vidéo ci-dessous, regardez son mouvement de danse ressemblant à un ver suivi d’un cri perçant et de ce qui ressemble à une explosion de plaisir. Dans la seconde, regardez-la “prendre” et “jeter” l’énergie négative tout en lui piétinant les pieds et en poussant ses hanches.

“Je me sens tellement plus libérée de l’intérieur que je peux dire clairement ma vérité, me tenir en mon pouvoir et ne pas me sentir dépassée par l’émotion, mon esprit, et je me sens libre d’être en moi-même”, a déclaré l’actrice avant la manifestation, selon Nous hebdomadaire. “Notre corps est notre vaisseau pour retenir notre énergie, et c’est la chose la plus importante dont nous pouvons nous occuper.”

Sur Instagram, Hough a ajouté qu’elle “avait eu un moment incroyable à Davos en parlant de la façon dont lorsque nous changeons de l’intérieur vers l’extérieur, nous avons un résultat plus durable pour le monde qui nous entoure”.

Et son frère, Derek Hough, semble d’accord.

Commentant le post de Jackie – ainsi que plusieurs autres célébrités plus confuses – Derek a écrit: “Ce truc ressemble [wacky] et fou mais plonger dedans avec la compréhension de l’énergie pure est une expérience assez sauvage. Peut-être en avance sur son temps mais mérite un esprit ouvert. “

“Règles de Vanderpump” étoiles Stassi Schroeder et Katie Maloney étaient abasourdis, écrivant “Quoi dans le réel …” et “Wut?” (respectivement), comme la comédienne Heather McMahan était convaincue après avoir visionné la vidéo 45 fois qu’il s’agissait en fait “d’un démon sortant de son trou du cul”.

Bien que ses pratiques puissent sembler étranges, Hough n’est pas la seule star à faire confiance au Dr Amaral.

Le cinquième épisode de Gwyneth Paltrow’s La série de docu de Netflix, “The Goop Lab”, est tout au sujet du chiropraticien / guérisseur d’énergie. Hough, qui ne jure que par ses traitements, apparaît également dans l’épisode.

Paltrow a eu une séance individuelle avec le Dr Amaral et a expliqué qu’elle était intéressée par l’idée de guérir son énergie parce que “J’ai eu une césarienne d’urgence avec ma fille après avoir été en travail pendant 3 jours. Ce n’est pas une bonne histoire, mais la cicatrice césarienne est vraiment immobile – elle est plus douloureuse sur le plan émotionnel, elle ne ressemble pas à une douleur physique – mais je la ressens toujours comme cette blessure. “

“Lorsque nos corps sont découpés, nous ne pensons pas aux plans énergétiques que nous rompons”, a-t-elle déclaré. “Il est plus difficile de guérir sur le plan énergétique … ces interventions sont restées avec moi et ont besoin de soins.”

