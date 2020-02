La vidéo de rap classique des années 90 qui présentait Pac comme danseur de sauvegarde

Avec Tupac Shakur (alias 2Pac), les gens ont tendance à se concentrer sur la fin de la vie du rappeur légendaire (en 1996). Lorsque vous mourez à la suite d’une fusillade en voiture – et que votre meurtre n’est toujours pas résolu plus de deux décennies plus tard – il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Mais l’histoire de la vie de 2Pac est tout aussi fascinante. Que vous recherchiez ses impressionnantes ventes de disques (plus que Biggie Smalls), son éducation, sa carrière cinématographique ou les différentes approches qu’il a adoptées pour l’enregistrement, vous trouverez un récit qui mérite d’être entendu.

Le chemin de Tupac vers le sommet de l’industrie musicale a certainement pris des tournants intéressants. Avant d’enregistrer en face de Biggie (ou même de diriger son propre groupe de rap), Pac a fait ses débuts dans le Digital Underground. Et dans la vidéo du plus gros succès du groupe, vous trouverez 2Pac en tant que danseur de sauvegarde.

La «Humpty Dance» du Digital Underground a 2Pac en arrière-plan

Les membres de Digital Underground, dont Shock G (alias Humpty Hump) et Chopmaster J, savaient que Tupac allait être une star dès le début. Cependant, ils n’avaient pas de place pour lui tout de suite dans la tenue. Dans un article de Rolling Stone en 2017, ils ont expliqué comment ils avaient amené Pac à bord.

Au début, Chopmaster J “ne voulait pas insulter [Pac] et lui demander de faire la danse vide et de porter du matériel », se souvient-il. Mais «10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné et c’était Tupac. “Ouais, je vais faire ça merde.” Et à partir de ce moment-là, il était toujours là. ” Bientôt, Pac faisait cette même danse vide.

Même si vous ne reconnaissez pas immédiatement le nom de Digital Underground, vous avez entendu leur hit «The Humpty Dance» quelque part (quelque temps). La piste a explosé en 1990, atteignant le n ° 11 sur les charts pop Billboard et allant jusqu’au n ° 1 sur le palmarès rap Billboard.

Et il y avait 2Pac, passant devant la caméra dans les premières secondes (0:02) de la vidéo. Après qu’une sécurité ouvre la voie, Pac le suit, avec Money-B – un autre danseur de sauvegarde et prédécesseur de Pac dans Digital Underground – derrière lui. Après quelques coupures, Humpty Hump entre entouré de femmes. Et «The Humpty Dance» commence sérieusement.

2Pac a bâti sa réputation en rappant sur la tournée Digital Underground

Aussi grand que “The Humpty Dance” était un succès, un danseur de sauvegarde ne pouvait obtenir autant d’exposition dans l’ombre de Humpty Hump. En effet, vous n’apercevez que de temps en temps 2Pac dans la vidéo (qui a eu une tonne de diffusion sur MTV cette année-là).

Mais Pac a attiré davantage l’attention sur la tournée Digital Underground en 1990. En plus de ses fonctions de danseur, il devait interagir avec le public en tant que batteur médiatique. Sur une performance de “The Humpty Dance” au Arsenio Hall Show, vous le voyez dans un rôle plus en vedette. (Il est celui en rouge.)

En tournée, 2Pac a commencé à développer ses compétences dans les batailles de rap après les spectacles. Après un certain temps, Shock G (ou Humpty, comme la situation l’avait peut-être demandé) l’a vu comme le tueur de leur groupe. “Il pouvait faire du freestyle”, a-t-il déclaré à Rolling Stone. “Il a sonné comme il sonne quand il écrit.”

“Pac était celui que nous avons apporté aux batailles”, a ajouté Shock G. «J’aurais toujours un rap de combat pré-écrit, au cas où je serais soutenu dans un coin. Mais pour sortir de la tête, nous savions que Pac était notre mec. C’était notre soldat. »