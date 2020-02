La vidéo virulente qui fait honte de la graisse qui a presque ruiné toute la carrière d’une femme en 6 minutes

De nos jours, être célèbre à partir d’une vidéo virale n’est pas une tâche si difficile grâce à Internet. Cependant, en même temps, il ne faut pas grand-chose pour que la carrière de quelqu’un soit détruite après un mauvais mouvement.

Par exemple, une femme a connu la chute de sa carrière après avoir publié juste une vidéo de six minutes. Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est passé et pourquoi la vidéo a été si controversée.

Nicole Arbour a publié une vidéo controversée intitulée «Dear Fat People»

Nicole Arbour est une YouTuber qui a commencé à télécharger des vidéos en ligne à la fin des années 2000. Arbour a attiré de nombreux fans pendant plusieurs années pour son humour brutal, mais cela a fini par se retourner contre elle en 2015. Cette année-là, elle a gagné en notoriété en 2015 lorsqu’elle a mis en ligne une vidéo intitulée «Dear Fat People».

La vidéo montrait Arbour parlant à la caméra alors qu’elle condamnait les personnes en surpoids et obèses. Arbour n’a pas hésité à partager ses pensées offensantes parce qu’elle voulait que les gens soient si embarrassés qu’ils sortent et perdent du poids.

«La honte de la graisse n’est pas une chose. Les gros ont inventé ça. C’est une carte de course sans course », a déclaré Arbour à un moment donné. “Je ne dis pas que c’est un trou **, je le dis parce que vos amis devraient vous le dire.”

Nicole Arbour a reçu beaucoup de contrecoups après avoir publié sa vidéo

Sans surprise, la vidéo d’Arbour ne plaisait pas à beaucoup de gens sur Internet. De nombreux critiques ont critiqué Arbour pour avoir favorisé les préjugés anti-graisses et ajouté à la stigmatisation que les gens en surpoids et obèses rencontrent déjà tous les jours.

Par exemple, la mannequin Ashley Graham a qualifié la vidéo d’Arbour de «dégoûtante» et qu’elle était «fatiguée de la honte corporelle».

Pendant ce temps, Whitney Thore, la star de My Big Fat Fabulous Life de TLC, a également appelé Arbour pour son insensibilité. Elle a déclaré à ABC News: «Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens sont en surpoids ou obèses. Cette idée que nous faire honte nous fera mieux nous comporter est tout simplement ridicule. »

Arbour a ensuite été licenciée d’un film à venir dans lequel elle devait apparaître. Elle a également été licenciée d’un travail de chorégraphie pour une vidéo anti-intimidation.

Nicole Arbour a tenté de se défendre après le contrecoup

Cependant, Arbour n’est pas resté silencieux après avoir reçu un contrecoup. Elle a continué à se défendre. Le YouTuber a maintenu que sa vidéo était censée être de la «satire» et qu’elle estimait qu’il était «vraiment important que nous nous moquions de tout le monde».

Quant au fait que beaucoup de gens ont trouvé sa vidéo offensante, Arbour a déclaré: «Je trouve offensant de voir la tête de quelqu’un souffler. Je trouve des enfants affamés dans un pays où l’offensive alimentaire est plus que suffisante. Je trouve que les corps des femmes sont mutilés à des fins religieuses, ce qui m’offense. Mais les mots et la satire ne me choquent pas. “

Nicole Arbour a également été accusée d’avoir abusé de son ex-petit ami

Quelques mois après qu’Arbour a publié sa fameuse vidéo «Dear Fat People», elle a de nouveau été critiquée. Cette fois, Arbour a été accusée d’avoir abusé physiquement et émotionnellement de son ex-petit ami, YouTuber Matthew Santoro.

Santoro a mis en ligne une vidéo intitulée «My Abuse Story», dans laquelle il décrit comment il a vécu une relation violente pendant «près d’un an de ma vie».

Même si Santoro n’a pas spécifiquement nommé Arbour dans la vidéo, les fans les ont immédiatement connectés de toute façon, car il était bien connu qu’ils étaient ensemble depuis un certain temps.

Arbour a publié une vidéo en réponse à Santoro. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais rien fait de mal et qu’il inventait les choses à l’attention. Elle a déclaré: «Il n’a pas souffert de violence domestique, cela ne s’est pas produit. Il a fait cela pour avoir des vues et me faire du mal. »

Arbor et Santoro ont depuis supprimé leurs vidéos, mais il est clair que la carrière d’Arbour ne s’est jamais rétablie après ces scandales.