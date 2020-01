La vie à vaillance empire-t-elle pour Rhylee Gerber?

Bosun Ashton Pienaar de ci-dessous Deck ne semblait pas suivre les conseils du capitaine Lee Rosbach en le faisant travailler avec le matelot Rhylee Gerber. Pienaar a demandé à Rosbach de congédier Gerber après avoir insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas s’entendre avec le reste de l’équipe de pont.

Kate Chastain, Rhylee Gerber, Courtney Skippon | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Pendant ce temps, Pienaar se plaignait constamment aux matelots de pont Tanner Sterback et Brian de Saint Pern de devoir travailler avec Gerber dès la minute de son retour. Toute l’équipe a été invitée à travailler avec Pienaar, qui serait censé montrer l’exemple. Malheureusement, les aperçus montrent qu’à la place, l’équipe décide de l’isoler.

Bien que Gerber ait suivi les conseils de Rosbach, il semble qu’aucune équipe de pont ne la reconnaisse, ce qui pourrait aggraver la situation. Bravo a offert deux aperçus qui montrent que l’environnement est allé de mal en pis pour le matelot.

Glacé au déjeuner

L’équipage fait une pause pour le déjeuner et l’équipe de pont et les ragoûts s’entassent dans le petit coin salon de la cuisine de l’équipage. Alors que l’équipage attaque avidement leurs assiettes, Gerber s’attarde près de l’évier, demandant à ses collègues s’ils ont besoin d’elle pour obtenir quelque chose. Personne ne répond. “Négative,” se dit-elle doucement.

Elle s’approche de la table et demande à quelqu’un de se déplacer pour qu’elle puisse s’asseoir. Ils continuent de manger tout en l’ignorant. Enfin, les ragoûts Courtney Skippon et Simone Mashile se déplacent pour que le reste de l’équipe puisse lui faire de la place. «J’apprécie cela, c’est vraiment très bon,» dit-elle. Enfin, Gerber prend son assiette dans sa cabine.

Mashile remarque que l’équipage est en train de givrer Gerber. “Je me sens mal pour Rhylee”, dit Mashile dans un confessionnal. «Ils sont comme des enfants méchants dans une aire de jeux. Rhylee est définitivement sensible même si elle a un extérieur très dur. »Bien sûr, Pienaar remarque que Gerber est,« Comme un enfant jetant ses jouets par terre. »Comme elle mange seule, l’équipe de pont accepte de ne pas lui donner attention.

Chastain dit que Pienaar ne gère pas

Plus tard, l’équipage sort pour une nuit en ville. Les hommes et les femmes voyagent dans des camionnettes séparées et ont des conversations très différentes. Alors que les hommes célèbrent leur dernière charte, les femmes discutent de l’ambiance négative sur le yacht. «Je pense qu’ils me sous-estiment», dit Gerber. «Je pense que c’est une personne en particulier et malheureusement son attitude. Et c’est vraiment difficile pour moi d’entrer. “

Chastain dit qu’il lui est difficile de regarder cela aussi. “Je pense que Rhylee mérite une chance de travailler sur un yacht avec en fait un gestionnaire qui gère”, a déclaré Chastain dans un confessionnal. “Ashton est devenu un peu trop gros pour ses maillots.” De retour dans la camionnette, Chastain ajoute: “Il ne vous donne pas une chance et il n’est pas un leader.”

Pendant ce temps, dans la camionnette des hommes, Dobson se demande si Sterback veut toujours se brancher avec Chastain ou est-ce qu’elle “est trop une garce”. Sterback rit. «Je n’aime pas les filles garces, mais je veux aussi me faire baiser, donc plus la garce est meilleure», dit-il dans un confessionnal.