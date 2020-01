La vie amoureuse de Brad Pitt reçoit des récompenses

2020-01-20 02:30:06

Brad Pitt a plaisanté en disant qu’il se vanterait de son succès dans le but de décrocher un rendez-vous.

Brad Pitt prévoit d’utiliser sa victoire au Screen Actors Guild (SAG) pour améliorer sa vie amoureuse.

L’acteur de 56 ans a remporté la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un second rôle pour son travail sur “ Il était une fois à Hollywood ” devant Jamie Foxx (“ Just Mercy ”), Tom Hanks (“ Une belle journée dans le Neighbourhood ‘) et’ The Irishman’s Al Pacino et Joe Pesci et ont plaisanté en arrivant sur scène, il s’en vanterait sur les applications de rencontres.

Montant sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles, il a plaisanté: “Je vais ajouter ceci à mon profil Tinder, Merci mes frères et sœurs, cela signifie tellement. Plus que je ne peux l’imaginer.

Je regarde tout, je vous regarde tous et le travail a été fascinant, alors je vous remercie tous.

Et Brad – qui a été ouvert sur ses luttes contre l’alcoolisme – a également plaisanté sur les similitudes entre son personnage et ses propres mariages ratés avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie.

Il a dit: “Soyons honnêtes, ce fut une partie difficile – un gars qui se défonce, enlève sa chemise et ne s’entend pas avec sa femme. C’était un gros étirement. C’est grand.”

L’acteur s’est moqué du célèbre fétichisme des pieds du réalisateur Quentin Tarantino en remerciant ses co-stars.

Il a dit: “Je tiens à remercier mes co-stars, Leo, Margot Robbie, les pieds de Margot Robbie, les pieds de Dakota Fanning … Honnêtement, Quentin a séparé plus de femmes de leurs chaussures que la TSA.”

Pendant ce temps, Laura Dern a félicité ses propres parents d’acteurs, Bruce Dern et Diane Ladd, alors qu’elle décrochait la performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle de soutien pour “ Marriage Story ”.

Elle a dit: “Merci SAG, quelle salle incroyable pour être et célébrer toutes ces performances extraordinaires de mes collègues nominés et de vous tous et être reconnus par nos pairs …

“Vous tous acteurs, je ne serais pas ici sans les acteurs. Alors merci Bruce Dern et Diane Ladd. Merci de m’avoir élevé dans la communauté de vos amis, sur vos films, en faisant vos pièces et en vous de connaître ces gens extraordinaires.

“Ma grand-mère Mary pour m’avoir élevé, moi et ma meilleure amie, sur les rediffusions quotidiennes de la télévision et les personnes que j’aimais pour toujours, Mary Tyler Moore, Lucille Ball, tous ces artistes incroyables avec lesquels nous avons grandi et que nous regardons faire.”

Laura a remporté le prix devant les stars de «Bombshell» Nicole Kidman et Margot Robbie, Scarlett Johansson de Jojo Rabbit et l’actrice de Hustlers Jennifer Lopez.

Mots clés: Brad Pitt, Angelina Jolie, Laura Dern

Retour au flux

.