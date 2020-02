La vie de David Gandy tourne autour de sa petite fille

2020-02-16 20:30:05

La vie de David Gandy “tourne autour” de sa fille Matilda, comme il dit qu’il l’emmène “partout” avec lui.

Le mannequin de 39 ans a sa fille de 14 mois avec sa petite amie Stephanie Mendoros, et a déclaré que sa routine matinale tournait complètement autour du tot, car il serait le seul à se lever le matin pour “être avec son “tandis que son partenaire prend le relais à l’heure du petit déjeuner.

Il a dit: “Les matins tournent autour de Matilda. Elle est une bonne dormeuse, mais elle se réveille entre cinq et six, donc je vais entrer dans sa chambre pour être avec elle pendant environ une heure. Mon partenaire, Steph, l’appelle une peluche pique-nique des ours parce que je me retrouve avec des ours tout autour de moi. Ensuite, Steph prendra le relais et lui donnera le petit déjeuner, pendant que je retourne me coucher pour une sieste. ”

David n’a pas l’habitude d’avoir une routine car il a passé beaucoup de temps sur la route tout en étant mannequin, mais il s’efforce maintenant de rester à la maison aussi souvent que possible afin d’être avec sa fille.

Il a ajouté: “C’est étrange d’avoir une routine car je n’en ai pas vraiment eu depuis 17 ans [while I was modelling]. Vous aviez toujours un sac prêt à partir, mais je ne pense pas qu’il soit juste de voyager autant maintenant que je suis papa. ”

Et quand il doit quitter la maison, le gros morceau amène Mathilde avec lui.

S’adressant au magazine The Sunday Times, il a déclaré: “Je n’ai jamais été petit-déjeuner. Je vis juste du café le matin, donc une fois que je serai levé – généralement à huit heures – je prendrai Dora [the dog] pour une promenade de cinq miles à Richmond Park. Mathilde vient partout avec moi, alors je vais l’emmener dans le papoose. Piers Morgan a dit qu’ils n’étaient pas virils, mais Daniel Craig en porte un et si c’est assez bon pour James Bond, c’est assez bon pour moi. Nous n’avons pas de services de garde d’enfants, nous parvenons à nous occuper de Matilda entre nous – mais nous n’avons qu’un seul enfant pour le moment. “

