La vie d’Eva Amurri ressemble à un ‘flou’ après l’accouchement

Eva Amurri a admis que sa vie est un “flou” depuis la naissance de son troisième enfant la semaine dernière.

L’actrice de 35 ans – qui est la fille de Susan Sarandon – a accueilli son troisième enfant Mateo dans le monde la semaine dernière avec son ex-mari Kyle Martino et a admis qu’elle avait du mal à garder ses émotions sous contrôle pendant que les gens du monde entier s’isolaient eux-mêmes pour éviter la pandémie mortelle de COVID-19.

Prenant son compte Instagram, Eva – qui a également un fils, le major James, trois ans, et une fille Marlowe Mae, cinq ans, avec Kyle – a écrit: “C’EST UN FLOU

“Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Mes enfants ont regardé beaucoup d’écrans cette semaine / fin et ont mangé beaucoup moins de légumes. Les aliments transformés et les” raccourcis “abondent. Ma maison est en désordre. La lessive s’accumule. Essayer de bénir et libérer les sentiments d’insuffisance que tout cela me donne. Je suis reconnaissant d’avoir @kylemartino ici pour aider et pour mes amis qui n’arrêtent pas de me contacter. C’est une période étrange pour être post-partum à coup sûr.

“Hier, je l’ai” exagéré “et je me suis vraiment évanoui et j’ai recommencé à saigner assez mal. C’était un rappel de ralentir et de me calmer – que beaucoup de choses peuvent attendre et que je dois m’occuper de moi-même en ce moment.

“S’il y a d’autres mamans post-partum qui me suivent et lisent ceci, considérez ceci VOTRE rappel. (Sic)”

Un peu plus d’un mois avant la naissance de Mateo, le divorce d’Eva et Kyle a été finalisé.

Le mariage de huit ans des anciens amoureux a été légalement dissous par les tribunaux le 4 février 2020 – trois mois après qu’ils ont annoncé leur rupture.

Avant d’accoucher, Eva a dit qu’elle ne voulait pas que Kyle soit témoin de l’arrivée de son troisième enfant parce qu’elle voulait sentir qu’elle pouvait “se laisser aller” pendant le travail.

Écrivant dans son blog, elle a déclaré: “Notre niveau d’intimité a totalement changé maintenant que nous ne sommes pas en couple, évidemment, et afin de vraiment lâcher prise et permettre au travail de progresser (en particulier avec un accouchement à domicile), il est si important de se sentir complètement à l’aise dans votre corps et votre soutien … J’ai réalisé que le fait d’avoir une forte énergie féminine présente à ma naissance cette fois-ci va m’apporter cela.

“J’ai choisi d’avoir mes sages-femmes, ma formidable doula (aussi une femme) et des copines incroyables – qui sont toutes des mamans également.”

.