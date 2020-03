La vie sexuelle de Nikki Bella est «allumée et éteinte»

2020-03-12 01:30:05

Nikki Bella et Artem Chigvintsev n’ont pas eu beaucoup de relations sexuelles depuis qu’elle est tombée enceinte plus tôt cette année.

La vie sexuelle de Nikki Bella et Artem Chigvintsev est “allumée et éteinte” maintenant qu’elle est enceinte.

La lutteuse à la retraite de 36 ans – qui est enceinte de près de quatre mois de son premier enfant – ne sort avec le professionnel de «Dancing With the Stars» que depuis un peu plus d’un an, mais s’inquiétait de ce qu’ils aient atteint les «démangeaisons de sept ans» “Déjà parce qu’ils n’ont pas eu de plaisir dans la chambre récemment à cause de ses hormones et de ses bosses.

S’exprimant sur ‘The Bellas Podcast’, elle a déclaré: “Je me sens mal parce qu’Artem et moi, nous sommes passés de l’étape de la lune de miel, puis nous nous sommes fiancés et j’ai découvert que j’étais enceinte deux semaines plus tard. Et tout a changé si rapidement.

“Il doit faire face à des hormones folles en ce moment et essayer de reconstituer la vie ensemble, et je fais face à beaucoup de constructions … alors, pauvre gars.

“Notre vie sexuelle continue ainsi de suite. Et je ne sais pas si c’est moi. J’admets, hier soir, c’était la première fois que je lui disais:” Hé, tu peux me masser les seins? ” Et puis j’ai poussé la main plus bas et je me suis dit: ‘Pouvez-vous masser là-bas aussi?’ ”

Ce n’est pas seulement sa vie sexuelle qui a pris un coup depuis qu’elle est tombée enceinte, car Nikki a également du mal à dormir en raison de sa bosse naissante.

Récemment, sur son compte Instagram, elle a dit: “Hé, les gars, alors j’essaie de dormir ce soir. Au cours des trois dernières nuits, j’ai à peine dormi …

«Je m’entraîne à dormir à mes côtés parce que je suis sur le point d’avoir 19 semaines et que je dors. C’est tellement difficile.

“Ouais, ça dort juste et c’est comme si je devenais super délabré à cause de ça. J’ai l’impression d’avoir froid à la tête et j’ai donc vraiment besoin de repos.”

Nikki et Artem, 37 ans, se sont réunis en janvier 2019 – moins d’un an après sa séparation de son fiancé John Cena – et se sont fiancés en janvier 2020.

Elle a annoncé sa grossesse plus tard dans le mois.

