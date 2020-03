La ville de Joe Giudice est fermée à cause du coronavirus

Joe Giudice de The Real Housewives of New Jersey n’est pas content que l’Italie soit en lock-out en raison du nouveau coronavirus.

Giudice a été expulsé vers son pays d’origine après avoir été inculpé et incarcéré pour fraude. Bien que Giudice soit venu aux États-Unis quand il était bébé, il n’a jamais obtenu la citoyenneté. En conséquence, il a été renvoyé en Italie après avoir purgé une peine de prison.

Andy Cohen, Joe Giudice, Teresa Giudice | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Le pays tout entier serait verrouillé pour tenter de réduire les nouvelles infections. Environ 60 millions de personnes doivent rester chez elles après le début de la flambée des cas en Italie.

Joe Giudice va toujours travailler

Malgré le verrouillage imposé par le gouvernement, Giudice insiste sur le fait qu’il va toujours travailler. Il pense que les gens réagissent de manière excessive et ont partagé une vidéo et publié sur Instagram. «Plus de gens meurent du Viagra (crises cardiaques et surdosage) tous les jours que ce virus Corona 🦠. Les gens ici sont frénétiques parce que le gouvernement est ridicule avec 🔒down !!!! Désolé Verrouillez pas pour moi Plus jamais !!!!! Restez en sécurité 🌎 mangez sainement, faites de l’exercice, sans trembler et 🧼 👏! », A-t-il écrit avec une vidéo.

Sa caméra scanne une rue vide alors que Giudice secoue la tête. «Je ne peux pas croire qu’il n’y ait littéralement personne dans les rues, regardez ça», dit-il en montrant aux téléspectateurs une ruelle déserte. “Ville morte.”

Il ajoute que les gens ont très peur, mais le virus est ridicule. Giudice dit qu’il est peut-être le seul à marcher dans les rues et à aller travailler alors qu’il hausse les épaules et se promène dans la rue.

Le post de Giudice est controversé

Des débats ont éclaté depuis le poste de Giudice alors que plusieurs personnes se disputaient pour savoir si la remarque de Giudice selon laquelle les gens réagissaient de manière excessive était justifiée. Certains pensaient que le fait de se débarrasser du virus était irresponsable. «Comment les gens ont-ils peur d’être ridicules! Les gens ont peur et devraient l’être! Heureusement, les gens sensés suivent les directives et conseillent !!!! ” une personne a fait une remarque sur le poste.

Alors que d’autres étaient d’accord avec Giudice. “C’est ridicule. C’est la grippe. Bonjour », a écrit une autre personne. Une autre personne a accusé la couverture médiatique massive de la réaction. «Certainement trop de télévision..les gens ont besoin de 2 comprendre le danger de vivre dans la peur..la peur crée une maladie mentalement physiquement et spirituellement soutenez votre pouvoir et vivez avec amour et du fond du cœur.

Mais plusieurs personnes ont rappelé à Giudice qu’il vivait dans ce qui est considéré comme une zone rouge. “Vous ne diriez pas que si vous l’attrapiez !!! J’habite en Italie… dans la zone rouge… c’est pour le mieux !!! » un abonné a partagé. Un autre a ajouté: «Désolé Joe, mais vous devez vraiment [treat] ce virus avec respect … “

Jusqu’à présent, 97 personnes sont mortes du coronavirus depuis dimanche en Italie, rapporte CNN. Cela porte le nombre total de décès à 463 et 9 172 cas dans le pays. L’Italie a les taux les plus élevés de tous les pays européens. L’un des problèmes est le système de soins de santé tendu, qui connaît un «tsunami de patients» et «à un pas de l’effondrement», a déclaré à CNN Antonio Pesenti, coordinateur des soins intensifs de l’unité de crise de Lombardie.