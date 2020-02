La visite de BTS à “ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ” met en évidence les meilleures (et les pires) parties d’être une armée à New York

Des voitures de métro «propres» et une grande gare centrale vide, un rêve ou une réalité new-yorkaise dans l’épisode de lundi de l’émission The Tonight Show avec Jimmy Fallon. En fait, c’est le premier spectacle de la nuit dernière à avoir lieu dans le métro et c’est tout pour accueillir ce groupe de K-pop, BTS, dans la ville.

Voici ce que les New-Yorkais disent à propos de l’apparition de BTS dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

RM, V, J-Hope, Jin, Suga, Jimin et Jungkook de BTS, et l’hôte Jimmy Fallon | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

BTS s’est rendu à New York pour promouvoir son album, «Map of the Soul: 7»

New York est connue pour ses monuments. Il y a l’Empire State Building, la Freedom Tower et, plus récemment, l’exposition d’art de Brooklyn financée par BTS, en collaboration avec Connect BTS. Lorsque BTS est revenu dans la ville pour promouvoir son album, Map of the Soul: 7, il est tout à fait normal que Jimmy Fallon les ait emmenés dans le métro.

“Nous allons passer une heure ensemble, ou comme on le sait dans le métro, deux arrêts”, a déclaré Jimmy Fallon lors de son monologue. “C’est super d’être ici, cependant. Il est à l’étroit, c’est bruyant, et il n’y a pas de vue s’il s’agissait d’un appartement à New York, ce serait 3000 $ par mois. “

Jungkook, Jin, SUGA, J-Hope, V, RM et Jimin de BTS au sein de Katz’s Deli | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

BTS a passé du temps dans le métro de New York

Normalement, vous ne seriez pas excité de voir sept gars monter dans le métro. Pour BTS, cependant, les fans ont partagé leur enthousiasme pour leur expérience à New York. Sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ils ont répondu à quelques questions, joué à des jeux et, lors d’une interview séparée, ont commenté la propreté de la voiture.

“BTS dans le métro de New York, mais c’est juste eux qui attendent 44 minutes pour le train R, puis il devient express et passe devant eux”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Les rats sur la plate-forme qui se disputent qui peuvent grignoter les orteils de Namjoon”, a écrit un autre utilisateur de Twitter, répondant à la propreté de la voiture de métro.

Les «Subway Stories» entre chaque segment, certains de New-Yorkais comme Tina Fey et Lin Manuel-Miranda, ont aidé à montrer ce que c’est que de vivre à New York. Après leur trajet dans le métro, BT et Jimmy Fallon se sont rendus chez Katz’s Delicatessen, un traiteur juif emblématique et emblématique.

BTS a joué «On» à la gare Grand Central

Puis le groupe s’est dirigé vers Grand Central, pour la première représentation live de leur chanson «On». Ce fut un moment historique pour les musiciens coréens, car il s’agissait de la première performance de K-pop à avoir lieu à Grand Central Station.

C’était aussi un moment historique car le bâtiment était complètement vide. Au cours d’un clip vidéo, Jimmy Fallon a expliqué qu’ils avaient fermé le terminal de 2 heures du matin à 4 heures du matin, donnant à BTS une cravate pour interpréter leur chanson, «On», à plusieurs reprises.

«L’équipe de ce soir mérite également des accessoires fous. La simple idée d’exécuter tout ce qui est extrêmement impressionnant », a déclaré un utilisateur de Twitter. “Ensuite, vous avez le fait qu’ils n’ONT PAS EXPOSÉ les trucs de New York au détriment du contenu et des interactions de qualité. BTS, pas le décor de la ville, a brillé le plus. “

La musique de BTS, y compris Map of the Soul: 7, est disponible en streaming sur Spotify et la plupart des principales plateformes musicales.