La vraie raison Brie Larson dit que Michael B.Jordan s’est senti “ comme une famille ”

Bien qu’elle ait déjà remporté un Academy Award pour sa performance dans Room, Brie Larson, à certains égards, n’est vraiment devenue un nom familier qu’en 2019. Bien sûr, cette année-là, son super-héros d’un milliard de dollars a frappé le capitaine Marvel ainsi que celui de ce personnage. apparition dans Avengers: Fin de partie.

De nos jours, ce type de franchise grand public est peut-être la sauce secrète dont un acteur a besoin pour monter dans la célébrité. Bien que Larson puisse avoir ses critiques, elle reste une collaboratrice populaire dans les coulisses. L’actrice, par exemple, a une amitié célèbre avec Samuel L. Jackson. Et par le bruit des choses, elle a également commencé avec Michael B. Jordan.

Michael B. Jordan, Brie Larson et Rob Morgan | George Pimentel / . pour TIFF

De Marvel à «Just Mercy»

Jordan, bien sûr, dirige les films Creed et, comme Larson, a une histoire dans l’univers cinématographique Marvel. Bien qu’il ne croise jamais le chemin du capitaine Marvel de Larson à l’écran, Jordan a joué le méchant Erik Killmonger dans la Black Panther, oscarisée. Maintenant, les deux étoiles partagent l’écran pour la première fois.

Dans leur nouveau film Just Mercy, Jordan incarne un jeune avocat déterminé à libérer un homme noir condamné à tort (Jamie Foxx) dans l’Alabama des années 1980. Basé sur une histoire réelle, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a déjà travaillé avec Larson sur des films comme Short Term 12 et The Glass Castle.

Dans Just Mercy, l’actrice oscarisée incarne l’avocate locale Eva Ansley. Et tout comme Larson et Jordan sont des alliés dans le film lui-même, les deux artistes acclamés ont également eu une connexion instantanée sur le plateau. En fait, ils avaient même un peu d’histoire sur laquelle ils pouvaient puiser pour élaborer la relation de travail de leurs personnages.

Ce que Brie Larson a pensé de Michael B. Jordan

Dans une récente interview, Larson a raconté comment elle et Jordan ont formé une amitié des années avant de partager l’écran ensemble dans Just Mercy.

“Michael s’est toujours senti un peu comme une famille parce que, lorsque nous sortions Short Term 12, son film Fruitvale Station sortait en même temps”, a déclaré Larson. «Nous avons donc été beaucoup jumelés et nous nous soutenions les projets les uns des autres. Il n’a donc pas été très difficile d’avoir ce type de relation. “

Ces deux films se sont avérés être des tournants pour leurs acteurs respectifs. Tout comme Larson a travaillé avec Cretton à plusieurs reprises, Jordan a continué à travailler avec Ryan Coogler, directeur de Fruitvale Station, sur Creed et Black Panther. Les parallèles ne s’arrêtent pas simplement à la carrière des acteurs. En fait, Larson a déclaré que Jordan avait en fait beaucoup de points communs avec son personnage de Just Mercy, Bryan Stevenson.

J’ai le privilège d’avoir eu l’opportunité de partager cette expérience avec lui, également à cause de qui est Michael. Il représente dans la vraie vie ces problèmes que nous décrivons à l’écran, et c’est une personne incroyablement compatissante et attentionnée qui voulait faire des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant avec ce film – en particulier avec la diversité derrière la caméra.

En particulier, Jordan n’est pas seulement la vedette de Just Mercy, mais il en est également le producteur. Il va donc de soi que le projet représenterait si directement les valeurs de l’acteur.

Que disent les critiques à propos de «Just Mercy»?

Sorti le 10 janvier, Just Mercy n’est pas exactement le type de film à succès qui a catapulté l’une de ses deux stars – pour ne pas mentionner le Foxx oscarisé – à des noms familiers. Mais il recueille des éloges critiques assez lourds pour la façon dont il aborde les questions sensibles à portée de main.

Sur Rotten Tomatoes, le film est actuellement à 82% frais parmi les critiques, ce qui en fait la deuxième version la mieux notée après 1917. Selon le consensus des critiques, “Just Mercy dramatise une injustice réelle avec des performances solides, une main de réalisateur ferme, et suffisamment d’urgence pour surmonter un certain degré de plaidoyer sérieux. »

Espérons que le film continuera d’attirer le public dans les semaines à venir. Après tout, le message de compassion qu’il délivre est un message que tout le monde doit entendre.