La vraie raison du pré-spectacle du Super Bowl de Harry Styles a été annulée

Harry Styles a la capacité de susciter l’intérêt des gens pour des choses dont ils ne se soucient pas normalement. De nombreux fans de Styles qui ne sont pas intéressés par le rock ont ​​écouté avec plaisir l’effort de deuxième année inspiré de l’ancien membre de One Direction, Fine Line. De même, Styles allait inciter certains fans de musique qui n’aiment pas le football à regarder le Super Bowl – jusqu’à ce que sa performance d’avant-spectacle soit annulée. Voici pourquoi il ne se produira pas.

Harry Styles en spectacle à Shanghai, Chine | Frazer Harrison / . pour Victoria’s Secret

La performance Harry Styles qui n’a jamais été

CNN rapporte que Styles allait se produire aux côtés de Lizzo et Mark Ronson à Miami lors du concert Planet Pepsi Zero Sugar. Les fans attendaient avec impatience sa performance au Meridian à Island Gardens. Selon le Miami Herald, le Meridian est une salle de concert semblable à une tente qui a récemment été ouverte. Il est situé sur Watson Island, une célèbre île artificielle de la baie de Biscayne à Miami.

Le concert semble avoir été très amusant étant donné le talent prévu pour se produire. Cependant, les fans ont été invités à partir peu de temps avant que Styles ne monte sur scène. Les orages traversant Miami ont provoqué l’annulation de la performance par le service d’incendie de Miami.

Pepsi a discuté de l’incident sur Twitter. La société a publié: «Comme l’a ordonné le service d’incendie de Miami, la planète Pepsi Zero Sugar a malheureusement dû être annulée en raison de conditions météorologiques extrêmes. Il s’agissait d’une évacuation obligatoire à Miami sur des sites d’événements spéciaux. Nous veillons à ce que tout le monde soit évacué en toute sécurité. Nous nous excusons profondément auprès des fans. »

Comment Pepsi rectifie la situation

Harry Styles chante dans The Late Late Show avec James Corden | Terence Patrick / CBS via .

La société a poursuivi: «Pour tous les participants de la soirée Planet Pepsi Zero Sugar Party de ce soir, nous comprenons que cela est décevant et voulons faire ce que nous pouvons pour y remédier. Nous offrons un remboursement complet pour le spectacle de ce soir et pour votre part de trajet depuis le lieu. Les détails arrivent bientôt. “

Pepsi a ensuite tweeté: «À tous les participants à la Pepsi Planet Zero Sugar Party, nous avons informé Ticketmaster et tous les remboursements seront automatiquement effectués selon le mode de paiement utilisé pour effectuer votre achat. Nous couvrirons également les frais de covoiturage du spectacle. Ces détails sont en route. »

Ce que Harry Styles avait à dire

Styles s’est également excusé sur Twitter. «Pour ceux d’entre vous ici à Miami, on m’a dit qu’il y avait une violente tempête en route. Les pompiers ne nous ont en aucun cas autorisés à faire le spectacle. »

Harry Styles en direct du samedi soir | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via .

Dans l’un de ses mouvements de signature, Styles a dit à ses fans qu’il les aimait. «Veuillez rester en sécurité. Je suis tellement déçu et je suis désolé. Je vous aime tous. H “

Une autre célébrité pourrait être affectée par cette

Lizzo et Ronson n’ont pas encore commenté cet incident. Une autre célébrité pourrait être affectée par cette annulation: Lady Gaga. Fox News rapporte qu’elle devait également se produire au Meridian le 1er février 2020. Les tempêtes devraient toucher la région de Miami jusqu’à 15 heures. et il est possible que la zone soit frappée par une tornade. Nous n’avons pas encore vu si Gaga se produira.

Une performance Styles / Lizzo / Ronson aurait sûrement été incroyable. Malheureusement, le temps les a empêchés de monter sur scène.

Voir également: Harry Styles chantera au pré-show du Super Bowl et certains fans ne sont pas heureux