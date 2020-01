La vraie raison Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont sauté les Grammys

Les Grammys 2020 ont probablement été l’un des meilleurs spectacles de la cérémonie de remise des prix depuis un certain temps, avec d’énormes félicitations pour accueillir Alicia Keyes. Quelques heures seulement après avoir appris que Kobe Bryant avait été tué dans un accident d’hélicoptère, Keyes a présidé l’événement avec une grâce incroyable, consolant une salle remplie de célébrités et de musiciens toujours sous le choc du décès de la légende de la NBA.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez | Andrew Toth / . pour TAO Group

Un couple qui était clairement absent était Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez.

Découvrez ce qui aurait pu éloigner le couple A-list de la plus grande cérémonie de remise des prix de la musique de l’année.

Alex Rodriguez a été à ses côtés lors de chaque remise de prix

Ce couple puissant a pris une pose magnifique lors de la cérémonie de remise des Screen Actors Guild Awards et des Golden Globes, tous deux au début du mois. Bien que Lopez n’ait pas remporté le trophée de l’une des récompenses pour son rôle de soutien dans Hustlers, son fiancé remporte certainement le prix du meilleur petit ami consolant!

Voir ce post sur Instagram

Jen, il ne faut pas de trophée, de médaille ou de plaque pour identifier un vrai champion. . Pour des millions de jeunes femmes qui vous ont regardées et qui ont été inspirées et habilitées à faire des choses incroyables dans leur vie, vous êtes une championne. . Pour d’innombrables musiciens, danseurs, actrices et interprètes qui ont vu et imité votre passion, votre dynamisme et votre éthique de travail pour trouver leur propre succès, vous êtes un champion. . Pour vos enfants, votre famille, vos entraîneurs, votre personnel et votre famille élargie, vous êtes un champion. . Pour tous ceux dont vous enrichissez la vie au quotidien, vous êtes un champion. Et ne l’oubliez jamais. ❤️❤️❤️

Un post partagé par Alex Rodriguez (@arod) le 5 janvier 2020 à 20h03 PST

L’ancien Yankee a écrit une lettre ouverte à Lopez sur un post Instagram disant: «Jen, il ne faut pas de trophée, de médaille ou de plaque pour identifier un vrai champion. Pour des millions de jeunes femmes qui vous ont regardées et qui ont été inspirées et habilitées à faire des choses incroyables dans leur vie, vous êtes une championne. Pour d’innombrables musiciens, danseurs, actrices et interprètes qui ont vu et imité votre passion, votre dynamisme et votre éthique de travail pour trouver leur propre succès, vous êtes un champion. »

«Pour vos enfants, votre famille, vos entraîneurs, votre personnel et votre famille élargie, vous êtes un champion. Pour tous ceux dont vous enrichissez la vie au quotidien, vous êtes un champion. Et ne l’oubliez jamais. “

Lopez n’a pas été nominé pour un Grammy

Cela pourrait également être la paire qui a sauté la cérémonie parce que Lopez n’était pas en lice pour un prix, alors pourquoi s’embêter à être tout emballé et prêt s’il n’y a aucune raison de le faire. D’ailleurs, le couple est parti l’année dernière. Comme mentionné, les deux ont été occupés ce mois-ci à assister aux deux autres remises de prix où l’actrice a été nominée. Mais s’il n’y a pas de possibilité de trophée, il est compréhensible qu’ils aient décidé de faire asseoir les Grammys.

Lopez a montré sa grâce dans la déception de ne pas avoir reçu de SAG ce mois-ci lorsqu’elle a publié sur Instagram: «Quelle nuit! Merci à mes collègues acteurs et au [SAG Awards] pour ma nomination dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour Hustlers! Merci à mon Alex et à mon incroyable équipe de m’avoir soutenu ce soir! »

La raison la plus probable pour laquelle ils étaient absents aux Grammy Awards: c’est une semaine avant son show au Super Bowl

À une semaine seulement de la très attendue apparition à la mi-temps du spectacle Pepsi Super Bowl LIV de 50 ans avec Shakira dimanche prochain, la chanteuse a probablement décidé de prendre un repos bien mérité et d’économiser son énergie pour ce grand événement.

Lorsque la superstar a été invitée par Jay-Z à titrer l’émission de mi-temps avec Shakira, elle a expliqué à l’époque à CBS This Morning que c’était comme gagner un Academy Award.

«C’est comme gagner l’Oscar. C’est le plus grand spectacle qui soit. Il a le plus grand public. Vous pouvez avoir, comme, cette grosse production. . . Vous savez, tout est soucieux de votre budget. . . Et je pense que c’est comme un fantasme pour tous les artistes musicaux de pouvoir jouer au Super Bowl et d’avoir comme ça 12 minutes d’un show incroyable. . . Il y a juste quelque chose de grisant à ce sujet. “

Regardez le Pepsi Super Bowl Halftime Show avec Jennifer Lopez et Shakira sur FOX ce dimanche 2 février!

Lire la suite: Message émotionnel de Jennifer Lopez à l’épouse de Kobe Bryant, Vanessa