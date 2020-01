La vraie raison pour laquelle Bjorn Ironside se débat

Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) s’est fait roi du Kattegat, mais il se débat avec les pressions de tout cela. Cette saison a été difficile pour Bjorn et il a du mal. Lisez la suite pour découvrir la vraie raison pour laquelle Bjorn a tant de mal. Il y a des spoilers majeurs à venir pour la saison 6 des Vikings.

Le roi Bjorn Ironside de Kattegat

Alexander Ludwig | Charley Gallay / . pour Tom Ford

Bjorn ne semble jamais être satisfait de rien. Il a finalement

devient le roi de Kattegat comme son père l’était avant lui, mais ce n’est pas le cas

semblent lui suffire. Il est toujours trop occupé à chercher la prochaine meilleure chose.

Un bon exemple de cela est son désir de tricher

femme à laquelle il était censé être fidèle à l’époque. Cette saison, Bjorn a été

tromper Gunnhild (Ragga Ragnars), qui ne semble pas s’en soucier, ou du moins

c’est comme ça qu’elle prétend se sentir. Dans l’épisode le plus récent, il semble que

Bjorn peut avoir deux femmes au lieu de la seule habituelle. Cependant, sachant

Bjorn, ça ne suffira pas pour le satisfaire longtemps.

Il laisse les bandits se libérer

Au début de la saison 6, Bjorn laisse les bandits aller librement dans les bois, et ils ne s’arrêtent pas là. Ils reviennent avec vengeance et entraînent la mort du fils de Bjorn. Les bandits étaient des hommes d’Ivar (Alex Høgh Andersen) et beaucoup se sont opposés au choix de Bjorn de les laisser partir. Mais il a fait ce qu’il pensait devoir faire car il se remet toujours en question. Il a finalement fait le mauvais choix.

Bjorn essaie trop fort d’être un grand homme

La propre mère de Bjorn, Lagertha (Katheryn Winnick), fait face à un ensemble

des circonstances qui ont conduit à sa mort parce que les bandits sont libérés par

son fils. Elle finit par être tuée par Hvitserk (Marco Ilsø) lorsqu’elle rampe

sur le terrain et blessé par le chef du bandit après être retourné au Kattegat.

Tout cela peut être directement lié à Bjorn. S’il n’avait jamais laissé les bandits se libérer, alors sans doute son fils et sa mère seraient toujours en vie. Alors, quel est exactement le problème de Bjorn? Pourquoi se bat-il autant? Sa plus grande chute est sa quête pour être un homme plus grand que son père, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). S’il n’a pas deviné tous les choix et réfléchi un peu plus clairement aux choses avec une tête plate, alors peut-être qu’il ne serait pas dans le pétrin dans lequel il se trouve maintenant.

Les gens perdent du respect pour Bjorn Ironside

Les fans ont perdu le respect de Bjorn cette saison et remettent en question sa capacité à devenir le roi du Kattegat à l’avenir. Il est tellement obsédé par la prochaine meilleure chose. Exemple concret: ses problèmes avec les femmes. Un autre excellent exemple est son désir d’être roi de Norvège, ce qui ne fonctionne pas trop bien pour Bjorn. Il n’est pas satisfait de ce qu’il a et il essaie toujours d’être plus grand qu’il ne l’est déjà.

Bjorn Ironside a besoin de prendre du recul et de se regarder de près. Il peut découvrir qu’il n’aime pas l’homme qu’il est devenu.