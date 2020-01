La vraie raison pour laquelle Halsey voulait que Suga de BTS collabore sur son nouvel album vous fera frissonner le dos

L’amitié entre BTS et Halsey est inégalée, mais leur talent artistique est à un autre niveau. Le septuor sud-coréen a recruté le soliste du New Jersey pour le morceau à succès Map of the Soul: Persona, «Boy With Luv». Plus tard, Halsey a invité Suga de BTS à collaborer sur un nouvel album intitulé «SUGA’s Interlude». la sortie complète de son troisième album studio, Maniac, Halsey révèle des détails sur son nouveau corps de travail, y compris comment apprendre à connaître BTS a conduit à sa collaboration avec Suga.

Halsey discute de son amitié avec BTS et ‘Boy With Luv«

En parlant avec Zane Lowe pour la radio Beats 1 d’Apple Music, Halsey a parlé de son amitié avec BTS et comment cela a finalement incité la collaboration “Boy With Luv”.

“Je les ai rencontrés en personne pour la première fois, puis j’ai passé plusieurs fois avec eux à différentes occasions, juste pour apprendre à les connaître et à les comprendre à un niveau personnel”, a déclaré Halsey. “Nous ne parlions même pas de faire une quelconque collaboration. Mais nous avons toujours su que nous voulions en faire un. »

Elle a également révélé que BTS était le premier à initier la collaboration. Et finalement, “Boy With Luv” a fini par devenir une “expérience géniale” pour les artistes musicaux.

“C’était vraiment incroyable parce que c’était la dernière chanson que quelqu’un s’attendait à ce que nous fassions”, a déclaré Halsey. “Ils ont des trucs vraiment sombres dans leur catalogue et moi aussi. Ce fut une expérience amusante et vraiment géniale pour nous deux … ce fut un moment historique.”

Puis dans une interview avec The Korea Herald, la chanteuse de 25 ans a approfondi son expérience partagée avec BTS.

“Je suis allé en Corée pour filmer le clip de” Boy With Luv “et j’ai pu y passer du temps et voir comment ils fonctionnent, comment ils réalisent des clips et à quel point ils sont dévoués à la danse et à s’assurer que tout est parfait, »A déclaré Halsey. «Cela m’a définitivement inspiré de maintenir ce genre de dévouement avec mon art.»

Halsey révèle pourquoi elle a choisi Suga de BTS pour collaborer sur «Manic»

Dans l’interview ci-dessus avec Beats 1 Radio, Halsey a expliqué comment sa collaboration avec Suga s’est produite. Et il semble que la création de “L’interlude de SUGA” reflète la genèse de “Boy With Luv” – c’est arrivé après avoir approfondi leur compréhension les uns des autres.

“J’ai donc passé du temps avec eux et j’ai appris à en connaître beaucoup au niveau individuel”, a déclaré Halsey. «Je connais leurs hobbies et leurs goûts et leur sens de l’humour. Comme quelle blague va atterrir avec l’un d’eux et quelle blague ne va pas atterrir avec un autre. Puis j’ai commencé à explorer un peu plus leur musique solo. »

Elle a poursuivi: «Avec Suga, je suis entrée dans Agust D, qui est son projet solo. Je cherchais des traductions de paroles et j’ai été époustouflé. Je me disais: «Ce truc est tellement introspectif.» Le contenu concerne la santé mentale et ses troubles intérieurs. Et c’est un gars vraiment calme dans la vraie vie, et j’étais ému. “

BTS et Halsey | Jamie McCarthy / . pour iHeartMedia

Halsey a également noté que certains fans pouvaient s’attendre à une collaboration avec RM, en raison de leur étroite amitié, ou d’un autre membre du BTS avec une voix de chant similaire qui est “plus aérienne et un peu plus douce”. Cependant, Halsey s’est senti le plus connecté aux rêveries lyriques de Suga.

«Suga était probablement le dernier membre du BTS avec qui quiconque aurait pu s’attendre à ce que je collabore. Et celui dont je me sentais le plus connecté à l’approche lyrique », a-t-elle déclaré. «Je savais que je devais le faire être en dehors de ce record. Je savais qu’il aurait ce que ça fait d’être maniaque, d’être introspectif. »

Avec des morceaux brutalement honnêtes et vulnérables comme «929» et «More», il est clair que «SUGA’s Interlude» était la solution idéale pour aider Halsey à raconter son histoire dans Manic. Mais, étant donné leur longueur d’onde musicale commune, Halsey et Suga continueront-ils de travailler ensemble sur de futurs projets – peut-être la prochaine mixtape Agust D de Suga? À ce stade, les fans ne peuvent qu’espérer.

Lire la suite: BTS: la bande-annonce de retour «Ego» comportera-t-elle J-Hope ou Jungkook? Ces théories vous feront réfléchir deux fois