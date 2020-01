La vraie raison pour laquelle Hank Azaria ne fera plus entendre Apu sur «Les Simpsons»

Les Simpsons sont sur le point de faire un changement majeur.

La comédie a toujours été subjective. Mais à mesure que le monde prend de plus en plus conscience de la diversité et de la représentation, ce qui est et n’est pas drôle commence à changer. Avec cela, même les portraits de longue date des femmes, de la communauté LGBT et des personnes de couleur sont confrontés à l’examen de la perspective d’aujourd’hui.

Cela signifie que même des propriétés aussi appréciées que les Simpsons doivent au moins envisager de mettre à jour leur sensibilité pour un public moderne. Springfield de l’émission a longtemps été peuplée de stéréotypes et d’exagérations exagérés. Mais de loin le plus critiqué a été Apu, le sympathique propriétaire indien du Kwik-E-Mart. Maintenant, il semble que les Simpsons apportent enfin des changements durables.

Hank Azaria à la 400e épisode des Simpsons Block Party | Frazer Harrison / .

Hank Azaria révèle qu’il se retire du rôle d’Apu

Pendant des années, des rumeurs ont tourné autour de la façon dont les Simpsons géreraient Apu à la lumière des récentes controverses. Maintenant, dans une interview avec Slashfilm, l’acteur Hank Azaria a offert une mise à jour définitive sur l’avenir du personnage. Azaria a exprimé d’innombrables personnages, y compris Apu, depuis les débuts des Simpson.

“Je ne ferai plus la voix à moins qu’il n’y ait un moyen de la faire passer ou quelque chose”, a déclaré l’acteur. “Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel. C’est à eux de décider et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce dont nous sommes convenus, c’est que je ne ferai plus la voix. “

Dans le climat politique d’aujourd’hui, nous imaginons que cette décision suscitera une réaction de division de la part des fans de la série. Certains peuvent défendre la défense de «ce n’est qu’une plaisanterie», mais Apu représente une caricature culturelle qui se sent tout à fait hors de propos maintenant.

«Le problème avec Apu» et la controverse qui en résulte

Azaria n’a pas tardé à préciser qu’il s’agissait d’une décision unanime dans les coulisses pour l’acteur de quitter le rôle. Il avait déjà dit qu’il serait disposé à se retirer, mais rien de concret n’en est jamais sorti jusqu’à présent. Azaria n’avait apparemment pas réalisé le mal potentiel qu’Apu avait sur la communauté indienne. Mais cela a changé en 2017.

Cette année-là, le problème a vraiment refait surface lorsque le comédien Hari Kondabolu a sorti un documentaire intitulé Le problème avec Apu. Le film de 49 minutes analyse le personnage des Simpsons dans le contexte de la façon dont la culture occidentale a représenté le peuple d’Asie du Sud-Est. Pour être juste, le slogan d’Apu «Merci, reviens» a depuis été coopté comme point de référence moqueur.

Le problème, soutient le film, est double. D’un côté, le personnage d’Apu est un faisceau de stéréotypes ambulants et parlants qui a dominé la représentation de l’Asie du Sud-Est. De l’autre, cette représentation problématique est aggravée par le fait qu’Azaria – un homme blanc – joue sa voix.

Si @HankAzaria ne fait plus la voix d’Apu, j’espère qu’ils garderont le personnage et laisseront une rédaction très talentueuse faire quelque chose d’intéressant avec lui. Si ce n’est pas pour améliorer le spectacle, alors pour au moins m’épargner quelques menaces de mort.

– Hari Kondabolu (@harikondabolu) 17 janvier 2020

Est-ce à dire que Apu quitte «Les Simpsons»?

Maintenant qu’Azaria ne fournira plus la voix d’Apu, la question est de savoir comment les Simpsons vont gérer le personnage. Sera-t-il éliminé, ou la série refondra-t-elle le rôle? Compte tenu du tollé de la communauté d’Asie du Sud-Est, la réhabilitation du personnage est peut-être un pas dans la bonne direction. À tout le moins, un acteur culturellement fidèle pourrait apporter sa propre perspective à Apu.

Après plus de 30 ans à l’antenne, il serait impressionnant que The Simpsons soit capable de diriger le personnage avec succès hors de cette controverse. Pourtant, même reconnaître le tort causé par Apu est maintenant encourageant. Le divertissement – oui, même la comédie animée – est le reflet du monde qui nous entoure.

Même involontairement, jouer au plus petit dénominateur commun et se moquer apparemment de toute une communauté n’est plus un sujet de rire. Félicitations à Azaria et à l’équipe des Simpsons pour avoir reconnu cela et pris des responsabilités.