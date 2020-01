La vraie raison pour laquelle Kailyn Lowry a auditionné pour avoir 16 ans et être enceinte

Avant que Kailyn Lowry ne songe à auditionner pour avoir 16 ans et être enceinte, elle était fan de la série.

Dans son livre Pride Over Pity Lowry écrit qu’elle aimait tellement le spectacle parce qu’elle «vivait exactement les mêmes choses que ces filles traversaient et je savais que c’était un spectacle important qui pourrait aider des filles comme moi.»

Finalement, elle est devenue «si affectivement investie» dans le spectacle qu’elle a décidé de s’appliquer.

«Assez fou, MTV jetait pour une autre saison. Je ne pensais pas qu’il y aurait de mal à postuler. J’étais sûr qu’il y aurait tellement de candidats que mes chances seraient très faibles. Je n’ai pas beaucoup réfléchi à ce qui se passerait si j’étais choisie », a-t-elle expliqué.

Donc Lowry a appliqué. MTV l’a appelée pour parler de son histoire. Elle a ensuite réalisé une vidéo personnelle à envoyer au casting. Ils ont dû aimer ce qu’ils ont vu parce que Lowry a été officiellement sélectionné pour faire partie du spectacle.

Kailyn Lowry voulait être sur ’16 et enceinte ‘pour’ inspirer d’autres filles à prendre de bonnes décisions ‘

Bien que la star de télé-réalité écrit qu’elle «ne savait pas à quoi s’attendre», elle pensait que c’était la bonne chose pour rejoindre le casting.

«Je pensais fermement que ce serait un excellent moyen de faire connaître mon histoire et, espérons-le, d’inspirer d’autres filles à prendre de bonnes décisions, mais j’étais trop occupée à préparer le bébé pour lequel j’allais vraiment devoir faire le tour de ce qui était filmé. une émission de télévision impliquerait. À ce stade, je vivais toujours à la maison avec ma mère, mais au moment où les caméras sont apparues, elle avait accepté de confier la garde aux parents de Jo et j’avais emménagé avec eux », a-t-elle écrit.

Lowry a poursuivi: «J’étais tellement préoccupée par le déménagement et par le fait d’être enceinte que j’ai à peine repensé à l’idée jusqu’au jour où l’équipe de MTV s’est présentée pour le premier jour de tournage. À ce stade, j’étais enceinte de près de six mois et je me présentais. »

La réalité du tournage de la télé-réalité

Très tôt dans le tournage, Lowry a réalisé que le spectacle ne présenterait pas les meilleures parties d’elle.

“La télévision est censée être glamour, mais pas la vraie vie, en particulier lorsque les hormones déchaînées affectent toutes vos actions. Les caméras m’ont surpris à prendre des décisions irrationnelles et émotionnelles qui ne me représentaient pas vraiment à mon meilleur. Et je n’étais pas la seule », a-t-elle écrit.

Filmer 16 et Pregnant ont également mis à rude épreuve la relation de Lowry avec Jo Rivera.

«Jo est rapidement devenue agacée par les caméras et nous nous sommes battus de plus en plus à l’approche de ma date d’échéance. Le tournage n’a certainement pas aidé notre relation. Jo savait aussi bien que moi que les personnages que nous allions projeter à la télévision nationale n’allaient pas nous montrer de notre mieux, mais le fait est que nous étions réels et ne nous retenions pas », a-t-elle partagé.

