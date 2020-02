La vraie raison pour laquelle Kevin est le dernier à découvrir le diagnostic de Rebecca vous brisera le cœur

Les épisodes de la trilogie This Is Us Season 4 sont derrière nous, et les Sad Three se dirigent vers la cabine pour une séance de ventilation bien nécessaire. Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) ont tous leurs difficultés personnelles à gérer. Cependant, il est probable que le diagnostic de perte de mémoire de Rebecca les réunira très bientôt. Depuis l’épisode centré sur Kate, les deux tiers des frères et sœurs Pearson connaissent l’état de Rebecca. Mais encore une fois, Kevin est laissé dans le noir. Alors, comment Kevin réagira-t-il au diagnostic de Rebecca sur This Is Us? Hartley a récemment dévoilé la réponse de son personnage.

Kate et Randall apprennent le diagnostic de Rebecca dans la saison 4 de «This Is Us»

Dans This Is Us Season 4, Randall est le premier à signaler la perte de mémoire de Rebecca. Au début, Rebecca dissipe les inquiétudes et les observations de son fils. Mais le jour de Thanksgiving, Rebecca quitte la maison pour voir un film. Puis à mi-chemin dans les bandes-annonces, elle se rend compte qu’elle ne sait pas quel film elle est allée voir. Cela oblige Rebecca à consulter un médecin.

Plus tard, Randall prend rendez-vous avec un neurologue à Los Angeles. Rebecca subit une série de tests de mémoire. On lui diagnostique alors une déficience cognitive légère, ce qui pourrait entraîner la maladie d’Alzheimer ou la démence. Cela dit, des tests supplémentaires sont nécessaires pour confirmation.

Avance rapide vers l’épisode de la trilogie de Kate. Rebecca assiste à une retraite avec sa fille et son petit-fils. Enfin, Rebecca parle à Kate de son diagnostic. Mais même ainsi, Rebecca ne semble pas avoir peur. La matriarche Pearson est plutôt soulagée et se sent plus «puissante» et «amusante» maintenant qu’elle sait que quelque chose se passe.

Justin Hartley explique pourquoi Kate et Randall découvrent Rebecca avant Kevin

Après l’épisode centré sur Kate le 11 février, Hartley a dévoilé l’épisode 14 de This Is Us Saison 4, intitulé «The Cabin» dans une interview avec The Wrap. L’acteur a partagé Kate, Randall et Kevin se dirigent vers la «décompression». Et bien sûr, il y a des secrets qui sortent.

“Il y a un tas d’informations qui ne sont pas censées être diffusées”, a déclaré Hartley. «Il y avait des informations qui étaient censées être détenues alors qu’elles étaient confidentielles, mais qui sont racontées – non pas de façon néfaste – mais forcées un peu. Les gens découvrent des choses et les gens se blessent et se demandent pourquoi ils ont été exclus de la boucle. »

Même ainsi, les secrets déchaînés rassemblent toujours les trois grands “d’une manière qui est si parfaite et si surprenante et aussi assez évidente.” L’acteur a également promis la croissance du personnage de chaque frère Pearson.

Alors, quelles sont les «informations» qui fuient? Hartley n’a rien pu confirmer. Il est donc possible que Randall et Kate continuent de cacher le diagnostic de Rebecca à Kevin dans l’épisode. Cependant, Hartley a dit que Kevin découvre finalement Rebecca.

“La froide réalité est qu’à cause de son passé et à cause des choses qu’il a traversées – et franchement, a mis la famille à l’épreuve – il y a ce genre d’idée que Kevin est cette personne délicate et qu’il ne peut pas gérer certaines choses. Et c’est pour son bien, je pense », a déclaré Hartley. «À vrai dire, ce sont le genre de choses que font les gens qui s’aiment. Ils protègent les gens dans certaines situations. »

Il a poursuivi: «Mais je pense aussi que Kevin a tourné une page et qu’il fait tout dans le bon sens, et d’une certaine manière, il montre qu’il est celui qui est en fait le plus fort des trois, mais il est laissé de côté à cause de la péchés de son passé. “

Le diagnostic de Rebecca a-t-il quelque chose à voir avec la rupture entre Kevin et Randall?

La finale d’automne de This Is Us Saison 4 a introduit une rupture entre Kevin et Randall à neuf mois de Thanksgiving. La raison de ce combat sera dévoilée lors de la première de la cinquième saison, qui aura lieu le jour de l’anniversaire des Big Three. Puis, en parlant avec Entertainment Weekly, le showrunner Isaac Aptaker a confirmé que la querelle de Kevin et Randall commence au chalet.

“C’est quelque chose qui va de plus en plus grandir et se développer au cours de nos cinq épisodes restants”, a déclaré Aptaker. “Mais nous verrons certainement certains des débuts de cette semaine prochaine.”

De nombreux fans ont également émis l’hypothèse que les problèmes de Kevin et Randall découlaient du fait que la condition de Rebecca était secrète. Mais maintenant que Kate le sait, la théorie semble – pour la plupart – démystifiée. Néanmoins, Aptaker a partagé le sujet est plus complexe que nous le pensons.

“Il y a beaucoup plus d’histoires que nous ne connaissons pas”, a-t-il déclaré. “Mais il y a certainement une tension fulgurante que nous verrons au cours des quelques prochains épisodes entourant Rebecca et sa santé mentale.”

Pour l’instant, les fans n’auront qu’à attendre et voir ce qui se passe entre Kevin et Randall. Mais selon Hartley, leurs problèmes découlent en fin de compte de leurs valeurs fondamentales en tant que personnes, plutôt que d’un seul argument.

“C’est gros. Non, c’est grand, gros », a déclaré Hartley à Entertainment Tonight. «C’est plus qu’un malentendu. Je pense que c’est une philosophie. C’est comme: «C’est ainsi que vous gérez votre vie et c’est ainsi que vous gérez les choses et c’est ce que vous pensez. Je gère mes affaires différemment. »»

Il a ajouté: «Ce n’est pas comme si nous allions discuter de quelque chose. Il s’agit de deux hommes, deux frères prenant chacun une position qui suggèrent que s’ils ne se plient pas, l’autre ne sera pas dans leur vie. Je veux dire, c’est un gros problème. “

