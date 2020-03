La vraie raison pour laquelle Kylie Jenner n’est plus amie avec la copine de longue date Justine Skye

Si vous suivez Kylie Jenner depuis un certain temps maintenant, vous savez qu’elle chérit les relations qu’elle entretient avec ses meilleurs amis.

Alors que son cercle d’amitié s’est rétréci ces derniers mois, Jenner continue de s’entourer d’un groupe de besties qui la soutiennent quoi qu’il arrive.

Bien qu’elle ait gardé les mêmes amis pendant des années, il y a une copine qui n’a pas couru avec l’équipe de Jenner ces derniers temps.

Jenner aurait enfreint le code de la fille en sortant avec Travis Scott

Avant que l’amitié de Jenner avec Jordyn Woods prenne fin de manière inattendue, elle a connu son lien étroit avec un autre de ses meilleurs amis atteignant ses derniers jours.

Le magnat du maquillage était autrefois proche de la mannequin / chanteuse Justine Skye, qui était un autre magnifique visage du cercle d’amis fabuleux de Jenner.

L’amitié des filles remonte à 2015, les deux prouvant qu’elles étaient deux pois dans une cosse dès le début.

Qu’il s’agisse d’assister à de somptueuses soirées A-list ou d’apparaître dans les campagnes de beauté de la star de téléréalité pour Kylie Cosmetics, ces deux-là étaient autrefois la définition d’objectifs d’amitié.

Cependant, en 2018, les fans ont remarqué que la paire n’était plus aussi proche qu’auparavant et ont commencé à se demander si cette amitié se poursuivait.

Après de nombreuses spéculations autour de leur amitié, il a rapidement été révélé que Jenner et Skye ne parlaient plus et, finalement, se sont séparés en 2017.

Alors, que s’est-il passé exactement entre ces anciens copains?

Selon un rapport publié par MediaTakeOut en février 2018, les deux célébrités ont mis fin à leur amitié à cause de l’ex-petit ami et papa de Jenner, Travis Scott.

Il s’avère qu’avant que Jenner et Scott ne commencent à sortir ensemble, il était amoureux de Skye en 2016.

Bien que la chanteuse n’ait jamais mis d’étiquette sur sa relation avec le rappeur, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles les deux agissaient sur leurs sentiments amoureux l’un pour l’autre.

Peu de temps après la fin de la supposée aventure de Skye et Scott en 2017, le rappeur a commencé à sortir avec Jenner, ce qui, selon de nombreux fans, était la fin de l’amitié des célébrités.

La chanteuse a même abandonné la star de la réalité sur Instagram en 2017, ce qui a amené les fans à spéculer que leur amitié était définitivement terminée.

Où en sont Jenner et Skye aujourd’hui?

Bien qu’il y ait probablement eu des sentiments salés après que Jenner et Scott soient devenus exclusifs, Skye a récemment déclaré qu’elle ne détenait aucune malveillance envers son ancienne meilleure amie.

Lors d’une interview sur The Breakfast Club en novembre 2018, la chanteuse a parlé de son amitié avec Jenner et a partagé où ils se trouvaient actuellement.

«Je veux dire que nous étions amis comme à l’époque. Je veux dire, comme, il y a environ, il y a quatre ans, je suppose et ensuite nous ne l’étions pas », a expliqué la chanteuse de« Know Myself ». “Des choses sont arrivées, tu sais?”

Skye a poursuivi: «Nous parlons – je veux dire que nous ne sommes pas aussi proches que par le passé et c’est probablement évident pour le reste du monde. Il n’y a littéralement pas de boeuf. Tu grandis et tu vas dans des chemins différents. »

Bien que c’était la position de Skye il y a près de deux ans, il ne serait pas trop farfelu pour nous de supposer qu’elle ressent toujours la même chose envers Jenner.

Et bien que la chanteuse ne soit peut-être pas amie avec le magnat du maquillage, elle continue de rester proche de certaines personnes dans le cercle restreint de Jenner.

En plus d’être toujours les meilleurs amis de Kendall Jenner, Skye est également proche de Hailey Bieber, Bella Hadid et Gigi Hadid, qui sont également des amis du PDG de Kylie Cosmetics.

Bien que l’amitié de Skye et Jenner soit venue et disparue, il semble que les deux soient passés de leur drame passé et envisagent de rester civils l’un envers l’autre à l’avenir.