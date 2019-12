La vraie raison pour laquelle le dernier chapitre de la trilogie est aussi le pire

le Guerres des étoiles la saga est terminée, et selon qui vous demandez, cela pourrait être un soulagement. Directeur J.J. Abrams a mis fin à l'histoire de Skywalker en neuf parties avec Star Wars: The Rise of Skywalker. Alors que les scores d'audience indiquent la satisfaction des fans avec le film, les critiques sont moins indulgents qu'ils ne le sont.

Bien sûr, la trilogie de la suite a été chargée de critiques depuis le début. Les fans ont accusé Abrams le réveil de la force de tailler trop près pour Un nouvel espoir, tandis que Rian Johnson The Last Jedi divisé les fans en adoptant l'approche complètement opposée. C'est là que réside la principale raison pour laquelle La montée de Skywalker est loin de ses deux prédécesseurs.

Pourquoi cette trilogie «Star Wars» est différente

Ce qui a commencé comme une aventure unique en 1977 est passé d'une trilogie à trois. Ensemble, cette «trilogie de Guerres des étoiles trilogies »couvre trois générations de la famille Skywalker. Les films originaux ont suivi Luke et Leia, et les préquelles étaient centrées sur leur père, Anakin.

Mais les suites ne sont pas seulement chargées de l'histoire de Kylo Ren alias Ben Solo, le petit-fils d'Anakin. Cette trilogie est chargée d'unifier les thèmes, les tons et l'esthétique très différents de tout ce qui précède. En particulier, La montée de Skywalker doit servir de grande finale à tout l'héritage Skywalker.

Jusqu'à présent, le public a été aussi frustré qu'investi dans la «galaxie loin, très loin». Tant de mystères et de questions sans réponse doivent être abordés dans La montée de Skywalker. Et même si nous savions que le film n'atteindrait pas tout, il doit toujours offrir un sentiment de fermeture satisfaisant.

Comment «The Rise of Skywalker» se débat

Malheureusement, La montée de Skywalker est handicapé avant même le début de l'exploration. Le décès de Carrie Fisher en 2016, bien sûr, a considérablement affecté la production du film. Cela a nécessité une refonte créative du scénario de Leia, qui fonctionne à peine dans le contexte de ce dernier film.

Cependant, ce n'est pas son plus gros problème. Plutôt que de servir les deux maîtres de conclure son propre récit en trois films et de mettre fin à la saga de neuf épisodes, La montée de Skywalker est distrait en essayant de réconcilier les deux films précédents. Jamais l'absence d'un plan d'ensemble pour cette trilogie de suite n'a été plus apparente.

Car le réveil de la force et The Last Jedi étaient ces opposés polaires, La montée de Skywalker est trop occupé à essayer de partager la différence entre eux. Le film d'Abrams est le Guerres des étoiles l'équivalent d'un enfant harcelé essayant de négocier une dispute entre deux parents antagonistes. Bien sûr, ils parviendront peut-être à un compromis, mais en fin de compte, ce ne sera peut-être pas le résultat souhaité par l'une ou l'autre des parties.

À cette fin, La montée de Skywalker est impuissant à construire organiquement à partir de ses prédécesseurs et à créer sa propre histoire. Le résultat est une crise d'identité troublante qui – malgré le plaisir de la plupart des publics – chausse-pied dans les nouveaux développements dans une tentative souvent bâclée d'accomplir une tâche largement impossible.

La saga et ses fans doivent avancer

Le drame en coulisses – y compris les «différences créatives» qui ont vu Jurassic WorldLe congé de Colin Trevorrow Épisode IX tard dans le jeu – créé un début difficile. Mais la fondation fragile laissée par les deux versements précédents limite à quel point La montée de Skywalker pourrait être.

Bien que le film n'annule pas techniquement la progression The Last Jedi essayé de mettre en mouvement, il fait un pas en arrière vers le foyer teinté de nostalgie de le réveil de la force. Cela suffit à laisser La montée de Skywalker brouillage pour un point de vue narratif. Le film ne tombe pas à plat, mais il ne mène pas non plus Guerres des étoiles dans la finale montante qu'il mérite.

Heureusement, La montée de Skywalker donne à la série un point de rupture net. Disney et Lucasfilm ne vont pas simplement laisser la vache à lait qui est Guerres des étoiles dépérir. Nous avons déjà Le Mandalorien et quelques autres spectacles Disney + en route. Mais espérons Guerres des étoiles les films peuvent prendre une pause prolongée pour recalibrer puis démarrer quelque chose de différent de tout ce que nous avons jamais vu.