La vraie raison pour laquelle Naomi Campbell portait un costume Hazmat via LAX

Naomi Campbell est l’un des modèles les plus célèbres au monde. Elle est devenue célèbre dans les années 1980 et 1990, et est rapidement devenue une mannequin reconnaissable même aux personnes qui ne connaissaient pas grand-chose à la mode.

Campbell a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle portait une combinaison de matières dangereuses avec LAX. Compte tenu de la situation actuelle du COVID-19 dans le monde, il est compréhensible que de nombreuses personnes souhaitent prendre des mesures de sécurité en vol. Cependant, porter un costume Hazmat complet est encore largement inconnu, alors Campbell a décidé de partager son raisonnement derrière sa tenue unique.

Naomi Campbell admet qu’elle était «nerveuse» à l’idée de voler

Naomi Campbell | Ian West / PA Images via .

Après avoir partagé des photos d’elle dans un costume de matières dangereuses à LAX, Campbell a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée «Se protéger contre le coronavirus». Dans la vidéo, Campbell a donné aux fans un aperçu détaillé des préparatifs de son vol de Los Angeles à New York.

“Comme c’est une période très sensible dans le monde, je ne vais pas vous mentir et dire que je ne suis pas nerveux de prendre ce vol … je le suis”, a déclaré Campbell aux téléspectateurs.

Afin de soulager ses nerfs, Campbell pouvait voir des graines d’oreille appliquées sur ses points d’acupuncture, ce qui aide à «équilibrer le cœur et l’esprit». Ensuite, Campbell a mis un costume hazmat qu’elle a acheté sur Amazon pour 15,99 $. Elle l’a associé à des gants en latex rose afin de limiter autant que possible son contact avec les surfaces.

«En toute honnêteté, ce n’est pas une période amusante. Ce n’est pas un moment plein d’humour », a déclaré Campbell. “Je ne fais pas ça pour rire. C’est ainsi que je me sens à l’aise de voyager. »

Campbell a également partagé que certaines personnes dans l’avion s’éloignaient d’elle, mais cela ne la dérangeait pas. Le joueur de 49 ans a déclaré: “Tout le monde ne voulait pas être avec moi, mais c’est cool – je ne voulais pas non plus être avec eux.”

Les gens ont rapporté que, bien que ce soit la première fois que Campbell portait une combinaison de matières dangereuses en vol, elle portait en fait des gants et des masques sur les vols depuis longtemps pour se protéger contre les germes sur les surfaces autour de l’aéroport et de l’avion.

Naomi Campbell a déjà partagé une vidéo sur sa «routine à l’aéroport»

Ce n’est pas non plus la première fois que les fans voient Campbell prendre des mesures extrêmes pour protéger sa santé. L’année dernière, le mannequin a publié une vidéo qui a partagé avec les fans sa «routine d’aéroport».

Dans la vidéo, elle a révélé qu’elle essuyait toutes les surfaces autour d’elle dans l’avion, y compris sa ceinture de sécurité, sa table de plateau, son écran de télévision, sa télécommande et sa fenêtre. Elle a également une couverture qu’elle met sur le siège avant de s’y asseoir.

La routine prend un certain temps, mais Campbell croit que cela l’a aidée à rester en bonne santé au fil des ans. Elle a déclaré: «Autant que je voyage, je devrais être encore plus malade avec le rhume et tout ça. J’ai la chance de ne pas le faire. Je pense vraiment que cela m’aide, ma petite routine. “

Comment d’autres célébrités ont fait face à l’épidémie de coronavirus

Campbell n’est pas la seule célébrité à s’assurer qu’elle reste en sécurité pendant l’épidémie de coronavirus.

Par exemple, Howie Mandel a également été repéré dans son propre costume de matelassé. Pendant ce temps, des stars comme Gwyneth Paltrow, Selena Gomez et Brody Jenner ont commencé à porter des masques faciaux.

D’autres célébrités comme Katie Couric et Céline Dion prennent des précautions et restent à la maison pour aider à contenir la propagation du coronavirus. Tom Hanks et sa femme, Rita Wilson, ont tous deux été testés positifs, ils sont donc mis en isolement.