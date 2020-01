La vraie raison pour laquelle Nicki Minaj et son mari se sont disputés avec son ex-Meek Mill

Le 24 janvier, Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty ont eu une brève rencontre avec l’ex-petit ami du rappeur Meek Mill. Un match hurlant s’ensuivit et les deux hommes faillirent se battre. Mais pourquoi? Voici la vraie raison rapportée pour laquelle Nicki Minaj et Petty se sont battus avec Meek Mill.

Nicki Minaj a une histoire tendue avec Meek Mill

Nicki Minaj et Meek Mill partagent une longue histoire. Après s’être rencontrés dans les années 2010, ils se sont liés d’amitié et sont devenus de fréquents collaborateurs. Meek Mill a fait plusieurs apparitions sur l’album de Nicki Minaj en 2014, The Pinkprint – et elle a rendu la pareille en inscrivant un couplet sur son album de 2015, Dreams Worth More Than Money.

La même année, ils ont commencé une relation amoureuse. La paire est datée de deux ans avant d’annoncer sa rupture en janvier 2017.

«Ils se sont battus pendant un petit moment sur quelques sujets qui ont bouleversé Nicki. Ils ont eu un plus grand combat et ont ensuite dit qu’il arrêtait », a déclaré une source à E! Nouvelles à l’époque.

Après leur rupture, Meek Mill a commencé à ombrager Nicki Minaj sur les réseaux sociaux. Lorsque l’artiste «Super Bass» est parti, il a apparemment augmenté ses pitreries louches.

Nicki Minaj a évolué avec Kenneth Petty

En décembre 2018, Nicki Minaj a rendu publique sa relation avec Petty. Elle et Petty ont grandi ensemble à New York et étaient des amoureux d’enfance.

“Nicki et Kenneth sont sortis quand elle était adolescente, avant d’être célèbre”, a déclaré une source à Us Weekly. «Ils se sont liés quand elle a distribué des dindes pour Thanksgiving [2018] dans sa ville natale. “

En août 2019, Meek Mill se serait moqué de Petty sur les réseaux sociaux. Après que Petty ait partagé une vidéo de lui-même battant un sac de vitesse lors d’un événement, Meek Mill a posté un clip similaire tout en écoutant une chanson de Nicki Minaj. Aucune des parties n’a abordé le moment publiquement.

Nicki Minaj et Petty ont continué à faire le noeud en octobre 2019. Les détails de la cérémonie sont encore limités, mais le rappeur du Pink Friday a dévoilé certaines de leurs décorations de mariage sur Instagram.

Nicki Minaj et Kenneth Petty tombent sur Meek Mill

Le 24 janvier, Nicki Minaj et Petty ont rencontré Meek Mill lors de leurs achats à West Hollywood, en Californie.

Des sources ont déclaré à TMZ que Meek Mill était en train de parcourir un magasin lorsque le couple serait entré et aurait «approché» lui. Lorsque Petty aurait commencé à appeler Meek Mill, le rappeur «Going Bad» aurait suggéré de parler en privé. Mais ses rumeurs ont été ignorées.

Des sources ont déclaré à The Shade Room que Petty aurait voulu que Meek Mill «garde la même énergie» qu’il avait dans le passé et le combatte. Dans une vidéo obtenue par TMZ, Petty peut être entendu appeler Mekk Mill un “p *** y” auquel le rappeur l’a rappelé. Nicki Minaj est également intervenue et a réprimandé son ex, l’accusant censément de ne pas être au-dessus d’elle.

The Shade Room rapporte que la sécurité s’est finalement impliquée et a rompu la querelle avant que les choses ne deviennent trop chaudes. À en juger par la vidéo, c’est une bonne chose qu’ils soient intervenus.

Espérons que ces trois personnes pourront maintenir la paix et avancer à l’amiable. Nous détesterions le voir devenir plus laid.