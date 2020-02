La vraie raison pour laquelle Peter Weber a éliminé Alayah Benavidez illustre la «culture toxique dans la maison»

La tension au sein du fandom Bachelor était à son plus haut niveau lorsque Peter Weber a éliminé Alayah Benavidez non pas une, mais deux fois, en l’espace de deux épisodes. Le pilote de 28 ans a été appelé pour son incapacité à prendre des décisions et à “récompenser le drame”, permettant à quelques acteurs de montrer un comportement vraiment malveillant. Mais maintenant, après avoir vu The Bachelor Season 24 se dérouler de l’extérieur, Weber a révélé pourquoi il avait choisi de renvoyer Alayah chez lui, confirmant que la «culture toxique dans la maison» avait conduit à sa sortie.

Qu’a fait Alayah Benavidez dans la saison 24 de «The Bachelor»?

Alayah Benavidez de «The Bachelor» | ABC / Maarten de Boer

Tout le drame d’Alayah a commencé dans le troisième épisode de The Bachelor Season 24. Tout au long de l’épisode, Sydney Hightower a qualifié Alayah de faux et a déclaré que la Miss Texas USA 2019 avait agi différemment devant les caméras. Sydney a parlé à Weber de son opinion sur Alayah. Pendant ce temps, quelques autres femmes pensaient la même chose, dont Victoria Paul.

Maintenant, Victoria P. et Alayah ont une histoire. Victoria P. était la Miss Louisiana USA 2019 et connaît Alayah du monde des concours. Alayah a été accusée d’avoir convaincu Victoria P. de mentir aux producteurs de se connaître. Victoria P. a également affirmé qu’elle ne connaissait pas vraiment Alayah. En conséquence, Weber a éliminé Alayah.

Dans l’épisode suivant, Alayah est revenue pour effacer son nom. Elle a interrompu une date de groupe et a dit à Weber qu’elle ne voulait tout simplement pas que les producteurs de The Bachelor coupent les deux parties parce qu’ils avaient discuté de l’émission avant la soirée en limousine – comme les membres du casting n’étaient pas révélés jusque-là. Alayah a également révélé qu’elle était amie avec Victoria P. et la paire a fait un voyage à Vegas ensemble, aux côtés d’autres concurrents du concours. Victoria P. a confirmé qu’elle avait menti.

Une fois qu’il a vu la lumière, Weber a demandé à Alayah de retourner à la maison. Elle a accepté et il lui a donné la date du groupe a augmenté. Néanmoins, cet acte a suscité plus de drame, car Alayah n’a pas assisté à la date du groupe et sa conversation a interrompu le temps avec d’autres membres de la distribution.

Peter Weber élimine Alayah Benavidez pour la deuxième fois

Lors du prochain cocktail de la cérémonie des roses, plusieurs candidats ont exprimé leur déception envers Weber. “Je suis désolé Peter, mais je ne me suis jamais senti aussi sous-estimé par quelqu’un”, a déclaré Deandra Kanu. Elle a ensuite noté que ramener Alayah et lui donner le rendez-vous en groupe “était comme la plus grosse gifle au visage”.

Puis, alors que la nuit se poursuivait, les candidats au baccalauréat de Weber ont déchiré Alayah juste en face d’elle. Finalement, Weber a emmené Alayah pour parler.

“Je me fiche de ce que disent les gens là-bas, je sais que vous avez un cœur incroyable et que vous êtes une bonne personne”, a déclaré Weber. Alayah a ensuite fondu en larmes. «J’ai ressenti une connexion si forte avec vous dès la première nuit. Vous vous êtes ouvert à moi et vous m’avez montré un côté que je pouvais voir n’était pas facile à faire. Et cela signifiait beaucoup pour moi aussi. »

Cependant, le célibataire l’a encore laissée partir. “Avec tout ce qui s’est passé, c’est, comme, trop”, a déclaré Weber. “Je ne veux plus avoir à vous faire vivre ça. Mais je pense qu’il est probablement temps de dire au revoir. “

“Je suis désolé d’avoir rendu ça si difficile pour vous”, a déclaré Alayah avant de partir.

Peter Weber explique pourquoi il a éliminé Alayah Benavidez

Lors d’une conversation avec Access le 5 février, Weber a expliqué pourquoi il avait éliminé Alayah deux fois dans The Bachelor.

«Alayah a été difficile pour moi. Je ne me sentais pas bien de l’envoyer chez elle la première fois », a-t-il déclaré. «Là, c’est sûr, j’ai été influencé. Je ne me sentais pas bien. “

Puis, quand Alayah est arrivée à Cleveland, le joueur de 28 ans a pensé que c’était la «chance parfaite de faire la bonne chose». Cependant, Weber a rapidement reconsidéré à cause des autres concurrents.

“Malheureusement, cela est juste devenu une situation où la culture toxique dans la maison était tout simplement trop”, a déclaré Weber. «Cette maison allait imploser si je la gardais là. Et c’est comme “OK, quel est le moindre mal ici?” C’était difficile mais c’était une situation où j’ai été forcé de prendre une décision difficile. “

Alayah Benavidez et Peter Weber sur la saison 24 de «The Bachelor» | John Fleenor / ABC via .

Même ainsi, Weber a admis qu’il aurait gardé Alayah plus longtemps s’il était certain qu’elle était The One.

“Peu importe à quel point cela aurait été difficile, je ne l’aurais pas laissée partir si j’avais légitimement pensé:” Voici ma femme ici “”, a déclaré Weber à People. “Mais c’est devenu trop et je n’étais pas vraiment investi en elle à ce moment-là. Donc, cela ne valait pas la peine de prendre cette chance et de faire tous ces ravages. “

Indépendamment de ce que vous pensez d’Alayah, Weber a choisi de suivre son cœur pour aller de l’avant avec The Bachelor. Maintenant, alors que la série télé-réalité ABC approche de la semaine 7, le pilote Delta n’a plus que six femmes. Alors restez à l’écoute. Le trajet n’est pas encore terminé.

