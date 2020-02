La vraie raison pour laquelle Randall regardait «The Great British Baking Show»

À première vue, This is Us et The Great British Baking Show ne pourraient pas être plus différents. L’une est une œuvre de fiction très émotionnelle qui fait généralement pleurer les gens. L’autre est un concours de cuisine qui donne généralement faim aux gens.

Cependant, les deux émissions partagent un fil conducteur. Non seulement le Great British Baking Show est apparu dans un épisode récent de This is Us, mais les deux séries ont été doublées, à juste titre, de nourriture réconfortante – de la nourriture pour l’estomac et de la nourriture pour l’âme.

Comment était «Great British Baking Show» sur «This is Us?»

Sterling K. Brown | Amy Sussman / .

L’émission de cuisine figurait dans l’intrigue de l’épisode 11 de la saison 4. Ce fut le premier d’un doublé intitulé «Un enfer d’une semaine», la partie 1 étant consacrée à Randall et la partie 2 à Kevin.

Le récapitulatif de Vulture de cette émission a déclaré: «Sterling K. Brown a-t-il déjà été meilleur que dans« One Hell of a Week: Part One »? Il n’apporte même pas sa seule larme Sterling K. Brown, et pourtant je suis là, ému.

Le récapitulatif mentionne même spécifiquement le Great British Baking Show, le critique déclarant que le moment «m’a parlé en tant qu’humain».

Randall avait eu du mal dans cet épisode parce qu’il avait eu affaire à un intrus qui s’était introduit par effraction chez lui. Heureusement, Randall a réussi à repousser le criminel, lui disant de prendre essentiellement son argent et de s’enfuir. Ça a marché. Randall s’est enfui seulement en perdant son argent alors que la situation aurait pu être bien pire.

Est-ce «Great British Bake Off» ou «Great British Baking Show»?

Aussi réconfortantes que les émissions de cuisine britanniques, elles peuvent aussi être déroutantes car il semble qu’il y en ait deux de même titre. La plupart des récapitulations de This Is Us faisaient référence au Great British Baking Show, mais ce fil Reddit l’appelait Bake Off. Alors, quelle est la différence?

Selon Decider, il n’y a en fait aucune différence. Quand il est sorti en Grande-Bretagne, l’émission s’appelait The Great British Bake Off. En 2014. Lorsque PBS a choisi l’émission, ils ont dû changer de nom parce que Pillsbury (célèbre pour le pâtissier) détenait les droits sur l’expression «cuire au four». Ainsi en Amérique, c’est le Great British Baking Show.

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont les noms de spectacle changent parfois lorsqu’ils traversent l’étang, avec Harry Potter et la pierre philosophale devenant Harry Potter et la pierre du sorcier.

Quel que soit le nom de l’émission, c’est comme Xanax pour certains téléspectateurs. Sur le fil Reddit, le sujet a déclaré: «J’ai réalisé que Randall choisit de regarder cette émission où les gens choisissent de s’entraider tout le temps.

Les autres concurrents et les hôtes réconfortent et aident physiquement Kim Joy dans cette scène particulière. Pendant ce temps, Randall est quelqu’un qui aime aider les autres, mais ne sait pas comment demander de l’aide. Je pensais que c’était intéressant!

Quel est le lien entre «This is Us» et le salon de la pâtisserie britannique?

Des gens comme Randall ont tendance à être indépendants d’une faute, où ils aiment aider les autres, mais ils sont si altruistes qu’ils ne demandent pas toujours de l’aide même lorsqu’ils en ont besoin.

Le Hollywood Reporter a analysé This is Us, en disant: «Les téléspectateurs se connectent à ces personnages – particulièrement adorables, Jack et Randall – parce que ce sont des hommes que nous pouvons admirer et sympathiser de semaine en semaine.» L’analyse a spécifiquement cité The Great British Baking Montrez-le comme apaisant l’âme.

Cela peut aussi fonctionner d’une autre manière – si This is Us vous brise le cœur avec une autre disparition prématurée, vous pouvez noyer vos peines dans les confiseries britanniques. Si ça marche pour Randall, ça peut marcher aussi pour les gens qui le regardent.