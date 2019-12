La vraie raison pour laquelle Rihanna ne supporte pas Jennifer Lopez

Il y a plusieurs célébrités qui ne peut pas

stand Jennifer Lopez, mais l'un des plus grands critiques du chanteur emblématique

est son homologue, Rihanna. Ces deux anciens amis ont eu une sérieuse chute et

selon les récents commentaires de Rihanna, elle est encore

pas au-dessus.

Qu'est-ce qui a poussé ces deux artistes à se détester autant? Il s'avère qu'ils se disputaient pour la raison la plus ancienne du livre – se battre pour le même gars.

Jennifer Lopez et Rihanna | Kevin Mazur / . pour Clear Channel

Tout a commencé après la rupture de Drake et Rihanna

Avant le début de la querelle, Rianna et JLo étaient amicaux l'un envers l'autre

et n'avait aucune raison d'animosité. Mais difficulté

a commencé le brassage juste après la rupture de Rihanna et Drake.

Drake et Rihanna ont eu une aventure d'été en 2106 qui était assez

décontracté, mais cela comptait toujours. Et Rihanna n'a pas pris trop gentiment à sa connaissance

Lopez intervient et se rapproche de Drake juste après leur séparation.

Comme Nicki Swift l'a rapporté, Drake a été aperçu en train de faire une apparition à l'un des concerts de Lopez, puis les deux ont été aperçus se serrant dans leurs bras. Les fans ont rapidement réalisé que Rihanna était sortie et Lopez était dedans.

Rihanna s'est sentie trahie par Lopez

Chaque femme connaît la première règle de

code fille: vous ne sortez jamais avec un ami, surtout sans autorisation préalable.

Une source intérieure assaisonné

à InTouch que Rihanna a appelé Lopez un "traître" pour ses actions, puis

a riposté publiquement en abandonnant Lopez sur Instagram.

Même si Rihanna n'était pas très sérieuse avec Drake, cela ne permettait pas à Lopez d'intervenir et de sortir avec lui, du moins pas avec Rihanna.

Lopez et Drake n'ont pas duré longtemps

Ce drame s'est produit il y a des années et maintenant Lopez est heureux de se fiancer avec Alex Rodriguez. Ces jours-ci, Drake est la personne la plus éloignée de son esprit.

Pendant ce temps, Rihanna serait

dans

une relation sérieuse avec le milliardaire Hassan Jameel depuis 2017, bien que

ces deux-là ont gardé leur relation principalement privée. Elle a dit

Vogue qu'elle a été "dans une exclusivité

relation pendant un certain temps "et que" ça va très bien. "

Rihanna est-elle toujours en colère contre Lopez

pour avoir volé son homme il y a des années? Eh bien, peut-être.

Rihanna est cordiale mais pas sympathique

vers Lopez

Rihanna | Samir Hussein / WireImage

Ce n'est pas comme si Rihanna jetait des boissons au visage de Lopez lors d'événements ou faisait des commentaires publics à son sujet. Mais elle ombrage subtilement son ancien ami à d'autres égards. Apparemment, les deux étaient civils l'un avec l'autre lors de la soirée Oscar de Beyoncé et Jay-Z en novembre. Mais Rihanna a fait un commentaire très intéressant sur la prochaine performance de Lopez au Super Bowl 2020.

En parlant à Vogue de l'émission à la mi-temps, Rihanna a déclaré: «Je ne pouvais tout simplement pas être à guichet fermé. Je ne pouvais pas être un facilitateur. Il y a des choses au sein de cette organisation (la NFL) avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. "

Rihanna a-t-elle simplement qualifié Lopez de vente? Ça sonne comme ça! Espérons que ces deux-là puissent corriger leurs différences et s'entendre, même s'ils ont fréquenté le même gars une fois.