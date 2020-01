La vraie raison pour laquelle Tamra Judge s’éloigne avant la saison 15

Alors que la saison 15 de The Real Housewives of Orange County commence à tourner, les fans découvrent qui ne reviendra pas. Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle quittait définitivement la série Bravo. Un jour plus tard, Tamra Judge a confirmé qu’elle sortait mais son annonce Instagram n’était pas trop explicite. À la suite du rapport initial, la juge a accordé une interview avec plus de détails sur les raisons pour lesquelles elle s’éloignait.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

Le juge a révélé qu’on lui avait offert un rôle d’ami mais n’a pas accepté l’offre. Les gens ont en outre rapporté qu’une source a déclaré que le juge avait eu la possibilité de comparaître dans trois épisodes. Les producteurs voulaient que le gourou du fitness ait une bonne idée de l’émission dans laquelle elle apparaissait depuis la saison 3.

«Je tiens à remercier tous les fans qui m’ont offert leur soutien au fil des ans. Cela signifie beaucoup », a-t-elle ajouté.

Bien que Judge connaisse une entreprise commerciale florissante dans le monde du CBD, elle n’était clairement pas prête à partir. Après l’annonce de son départ, les fans ont remarqué qu’elle avait cessé de suivre Andy Cohen et certaines de ses co-stars.

Vicki Gunvalson quitte également ‘RHOC’

Un jour avant que Judge ne dise à ses fans qu’elle quittait le RHOC, Gunvalson a également annoncé qu’elle allait de l’avant.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Gunvalson a promis à ses fans qu’elle publierait un podcast où elle continuerait d’être en contact avec eux.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Cohen a promis un remaniement majeur pour la saison 15 de RHOC.

«Je vais vous dire ceci. Le casting pour la saison prochaine est parmi les meilleurs que nous ayons eu », a déclaré Cohen sur Jeff Lewis Live. “Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par le casting depuis longtemps.”

Le producteur Bravo a déclaré qu’il serait difficile d’apporter des modifications à l’émission basée dans le comté d’Orange, car il y a du monde tout autour.

“C’est comme le départ de Bethenny, c’est comme le départ de Vanderpump … il y a déjà un grand banc de superstars”, a déclaré Cohen. “Donc, en fin de compte, vous êtes contrarié que ces gens partent. Vous devrez peut-être faire un appel dur sur Orange County, mais il y a des gens formidables en ce moment et il y a des gens formidables qui attendent. Vous devez le comprendre. “

La saison 15 de RHOC devrait commencer à être diffusée au cours de l’été sur Bravo.