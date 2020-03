La vraie raison pour laquelle vous ne pouvez pas diffuser la musique d’Aaliyah

Aaliyah a été reconnue comme l’un des chanteurs les plus uniques de notre génération. Interprète aux multiples talents, elle a facilement basculé entre la pop, le hip hop et le R&B, gagnant ses surnoms tels que «Princess of R&B» et «Queen of Urban Pop».

Elle a sorti trois albums à succès au cours de sa vie: Age Ain’t Nothing Nothing a Number, 1994, One in a Million, 1996 et Aaliyah en 2001. Mais malgré cela, la majorité de son matériel n’est pas disponible sur les services de streaming. La raison? Découvrez ici.

Pourquoi la musique d’Aaliyah n’est pas sur les services de streaming

À l’exception de son premier album – qui a été enregistré sous Jive Records – la musique d’Aaliyah est absente des services de streaming. Complex a pointé du doigt l’oncle d’Aaliyah, Barry Hankerson, qui dirigeait le label Blackground Records, aujourd’hui disparu, sous lequel Aaliyah a sorti ses deux derniers albums.

Alors que les catalogues manquants sont généralement attribués à des choses comme des batailles juridiques ou des tentatives de résistance à de meilleurs taux de redevance, Complex dit qu’il n’y a “aucune logique” derrière le vide numérique d’Aaliyah.

Hankerson lui-même n’a pas encore abordé la question, et il est difficile de dire s’il le fera jamais, car il n’a jamais vraiment fait grand-chose à la presse.

Complex ajoute qu’il est devenu encore plus fermé après la mort de sa nièce en août 2001, disant qu’il était «dévasté» et «jamais vraiment rétabli».

Les fans pensaient pouvoir diffuser la musique d’Aaliyah en 2020

En 2019, il semblait que les fans étaient enfin sur le point de mettre la main sur le catalogue de musique d’Aaliyah, qui comprend également des chansons comme le morceau nominé aux Grammy Awards “Are You That Somebody?”

Un compte Twitter qui appartiendrait à Hankerson a tweeté en août 2019 que la discographie complète d’Aaliyah serait disponible le 16 janvier pour coïncider avec ce qui aurait été son 41e anniversaire.

“Nous avons écouté, ce n’est pas un exercice en l’honneur du grand héritage de #Aaliyah”, a lu le tweet, qui a également identifié Apple Music, Spotify, TIDAL et Amazon Prime Music. “1/16/2020 ″.

Mais le jour est venu et s’est passé sans aucune libération. Cela a déclenché une tempête de feu sur les médias sociaux, avec de nombreux fans dynamitant le joueur de 72 ans sur Twitter. À un moment donné, le compte a été supprimé.

Les fans en ont marre

Au cours de la semaine du 29 mars, les fans ont même déclenché une protestation sur Twitter pour la libération complète de la musique d’Aaliyah via le hashtag #FreeAaliyahMusic.

“Aaliyah a travaillé trop dur pour que son héritage musical ne continue pas comme elle l’aurait souhaité”, lit un tweet.

«Son héritage mérite de briller. Sans aucun doute, elle battrait des records si sa musique était sur des plateformes de streaming », a déclaré une autre.

D’autres utilisateurs ont tweeté leurs chansons préférées des deux albums – de «One in a Million» et «4 Page Letter» à «Rock the Boat», la vidéo sur laquelle elle travaillait au moment de sa mort.

«Aaliyah l’a travaillée pour ses fans et le monde entier pour qu’elle apprécie son travail… Elle est morte en travaillant pour nous, nous devons donc nous battre pour notre petite fille. La discographie complète d’Aaliyah doit être disponible !! ” un autre message partiellement lu.

“Cela fait des années et nous n’avons toujours pas la musique d’Aaliyah sur Streaming Sevices … Combien de temps devons-nous continuer à en parler avant de l’obtenir #FreeAaliyahMusic”, a commenté un autre fan.

Pour aggraver les choses, Aaliyah n’est pas la seule star dont la musique aurait été ligotée par Hankerson.

Il existe également des sorties de Timbaland & Magoo, Toni Braxton, Tank et JoJo qui doivent encore apparaître sur les services de streaming, car elles ont également été produites sous Blackground Records. On ne sait pas si ces enregistrements verront le jour, mais nous l’espérons vraiment.

