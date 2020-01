La vraie vie, Larry David, est-elle la même chose que son personnage de «freiner votre enthousiasme»?

La saison 10 de Curb Your Enthusiasm est sortie, ce qui signifie que les fans de Larry David se préparent à une nouvelle série de situations socialement difficiles. C’est toujours un plaisir de voir l’ancien scénariste de SNL et le roi de la comédie actuel se frayer un chemin à travers des problèmes épineux pour lesquels il n’a tout simplement pas la patience. Cependant, le personnage de Larry David dans Curb Your Enthusiasm laisse de nombreux fans se demander – l’homme dans la vraie vie est-il le même que celui à l’écran?

JB Smoove dit que l’effet ‘Curb’ est réel

Larry David assiste à la première de la saison 9 de Curb Your Enthusiasm | Jamie McCarthy / .

Selon le comédien et co-vedette de Curb Your Enthusiasm JB Smoove, Larry David a un impact réel. Apparemment, la vie quotidienne de Smoove a été partiellement submergée dans le monde de Curb Your Enthusiasm. C’est-à-dire que Smoove a remarqué des choses qu’il n’aurait pas remarquées auparavant.

Smoove a déclaré à Philly Voice: «C’est presque comme si vous ne pouviez pas l’aider, mais vous devenez presque Larry, dans un certain sens. Vous voyez exactement ce qu’il voit. Tout devient un moment «de trottoir». “

Smoove a ensuite détaillé un moment qui illustre parfaitement la façon dont il canalise maintenant Larry David. Il a expliqué que sa femme et lui étaient sortis pour manger. Lorsque la serveuse est venue avec la bouteille à partir de laquelle elle verserait leur eau, il a remarqué qu’elle couvrait la bouteille avec son pouce nu.

«Je suis assise là à la regarder, à regarder la bouteille. Ma femme me donne un coup de pied sous la table et je pense: «Wow, nous sommes devenus Larry David. Nous remarquons maintenant chaque petite nuance dans la vie », a expliqué Smoove.

Il a ajouté: «Il y a tellement de choses. Comme lorsque je garde la porte ouverte aux gens, je suis conscient de la distance qui les sépare. Dois-je laisser passer la porte ou dois-je toujours la tenir? Comme le stationnement, lorsque les gens sont garés sur la ligne. Larry m’a ruiné. “

Larry David dit qu’il n’est pas méchant sur “Curb Your Enthusiasm”

Le sénateur Bernie Sanders et Larry David sur SNL | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Lors d’une interview avec GQ, Larry David a révélé qu’il y a une ligne qu’il ne franchira pas en ce qui concerne l’humour – il ne veut vraiment blesser personne.

Il a expliqué: «On m’a appelé des noms terribles. «Vieux» me dérangeait vraiment, me coupait au vif. »Il dit qu’il s’attend seulement à ce que les autres respectent le même code qu’il suit lui-même:« Je ne franchis jamais une ligne où je commente l’apparence de quelqu’un. Je ne dirais jamais quoi que ce soit qui pourrait personnellement blesser ou insulter quelqu’un. »

David a également expliqué qu’il n’avait jamais vu Curb Your Enthusiasm comme un spectacle qui ferait grincer les dents aux autres. «Quand on m’a dit qu’il y avait des moments dans la série qui faisaient grincer des dents, j’ai été choqué. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit », a-t-il dit.

Il a poursuivi en expliquant qu’il ne croyait jamais qu’il était cruel dans la série. David a dit à GQ: «Quand vous pensez à la façon dont nous nous conduisons dans la vie, combien de conneries nous devons endurer, combien de conneries nous devons écouter et combien de conneries sortent de nous juste pour éviter blesser les sentiments de quelqu’un. Toutes ces règles que nous nous sommes fixées… Je ne pense pas que je suis un méchant. Je suis honnête. Je ne suis pas méchante. Je ne suis jamais cruel. Trouvez un exemple où j’ai fait quelque chose de mal. Je ne pense pas que vous le trouverez. “

Larry David est un homme heureux

Larry David assiste à la première de la saison 9 de Curb Your Enthusiasm | Mike Pont / FilmMagic

Selon Brett Martin, qui a interviewé Larry David pour GQ, David est aimable et un hôte très engageant. Et en fait, David semble vraiment s’approprier lui-même et son comportement – une partie de ce qui pourrait expliquer son bonheur.

Cependant, David explique que la réussite est également une source de bonheur pour lui. Il est parfaitement conscient que, si Seinfeld n’avait pas pris son envol, il vivrait peut-être une réalité différente.

Il a expliqué à GQ: “Avouons-le, si Seinfeld ne vient pas, que m’arrive-t-il vraiment? Voici ce que je pense: je pense que je vis dans un studio à New York. Je pense que je suis malheureux de le faire. Je pense que je déteste tout et tout le monde, y compris moi-même avant tout. Je pense que je suis un gars qui marche dans la rue, criant aux gens pour des collisions comme un coup de poing sans désolé, des choses comme ça. “

David a ajouté: “Toute cette histoire de” bonheur de l’intérieur “… d’où vient-elle? De quoi je me sens bien? Vous devez avoir un certain sentiment d’accomplissement. “

Bien que David puisse sembler curieux pour le fan moyen de Curb Your Enthusiasm, David lui-même affirme qu’il est assez content. «Les gens ont la mauvaise impression quand il s’agit de moi d’être heureux ou non. Je pense que la plupart des gens pensent que je suis misérable. Ou que je suis une personne très mécontente. Mais je ne suis pas. J’ai une très bonne disposition », a révélé David.