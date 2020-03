La WWE confirme WrestleMania 36 sur deux nuits à plusieurs endroits

2020-03-19 11:30:05

La WWE a confirmé que «WrestleMania 36» se déroulera sur deux nuits dans plusieurs sites – dont le Performance Center de la société.

La WWE organisera «WrestleMania 36» pendant deux nuits sur plusieurs sites.

La société devait initialement organiser son spectacle annuel le 5 avril au stade Raymond James de Tampa Bay, mais après avoir annoncé précédemment que le spectacle serait diffusé en direct depuis le Performance Center, un autre grand changement a été annoncé.

Dans un communiqué, la WWE a confirmé: “L’édition 2020 de The Showcase of the Immortals entrera dans l’histoire comme la première à s’étendre sur plusieurs jours.

“WrestleMania aura non seulement lieu au centre de formation de la WWE, mais comprendra plusieurs sites sur deux nuits.”

Les deux nuits – les 4 et 5 avril – seront organisées par l’ancien superstar de la NFL, Rob Gronkowski, et l’ancien sportif des New England Pariots a révélé le développement passionnant sur son propre compte Twitter.

Il a tweeté: “C’est officiel! J’anime @WrestleMania cette année … et ça va être trop gros pour une seule nuit.

“Pour la 1ère fois, #WrestleMania sera un événement de 2 NUITS: samedi 4 avril ET dimanche 5 avril sur @WWENetwork!”

Il a taquiné plus d’informations sur l’épisode de vendredi (20.03.20) de SmackDown.

Le déménagement de la WWE intervient au milieu de la pandémie de coronavirus, la WWE ayant précédemment confirmé son intention de déplacer «WrestleMania» et de limiter le nombre de personnes sur place.

Avant de confirmer plusieurs sites, la société a déclaré: “En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu.

“Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view.

“Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania.”

La WWE n’a pas encore confirmé les détails de la cérémonie d’intronisation du Hall of Fame réorganisée ou de l’événement NXT TakeOver, bien que Georgia Smith – dont le défunt père “ The British Bulldog ” Davey Boy Smith soit honoré aux côtés de JBL et des Bella Twins – ait laissé entendre aux plans.

Elle a tweeté: “Juste un avertissement! J’ai parlé avec @WWE et ils reportent le Hall of Fame pour une date ultérieure, et espèrent le faire pour Summerslam.”

Mots clés:

Retour au flux

.