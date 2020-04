La WWE est considérée comme une “ entreprise essentielle ” en pleine pandémie de coronavirus

2020-04-14 16:30:06

La Floride a été considérée comme une «entreprise essentielle» et continuera donc de filmer au milieu de la pandémie de coronavirus.

La WWE a été considérée comme une «entreprise essentielle» et la société sera autorisée à continuer d’enregistrer sa programmation télévisée pendant la pandémie de coronavirus.

L’État de Floride est actuellement sous le coup d’un “séjour à la maison” afin d’essayer de stopper la propagation de la maladie respiratoire mortelle, mais le major du comté d’Orange Jerry Demings a accordé à World Wrestling Entertainment la permission de continuer le tournage à son Orlando Performance Center.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a déclaré: “Je pense qu’au départ, un examen a été effectué et ils n’étaient pas initialement considérés comme une activité essentielle.

“Avec une conversation avec le bureau du gouverneur concernant l’ordre du gouverneur, ils ont été considérés comme une affaire essentielle. Et donc par conséquent, ils ont été autorisés à rester ouverts.”

Demings n’a pas révélé de détails spécifiques après qu’un employé de la WWE a récemment testé positif pour COVID-19, mais il a insisté sur le fait que la société de divertissement sportif assurerait la sécurité de sa “famille”.

Il a ajouté: “Vous savez, c’est comme une petite famille, une petite famille d’athlètes professionnels qui luttent. Et si l’un des membres de ma famille était positif chez moi, ce serait inquiétant pour moi.

“Nous devrons prendre des dispositions dans ma maison pour nous assurer que le reste d’entre nous ne soit pas infecté.”

On dit que la classification d’une «entreprise essentielle» en Floride comprend «une production professionnelle de sports et de médias», sous réserve de certaines exigences.

Une note de service publiée par l’officier de coordination de l’État, Jared Moskowitz, se lit comme suit: “Les employés d’une production sportive et médiatique professionnelle avec un public national – y compris les athlètes, les artistes, l’équipe de production, l’équipe de direction, l’équipe des médias et tout autre élément nécessaire pour faciliter l’inclusion de services soutenant une telle production – uniquement si le lieu est fermé au grand public. ”

La WWE continue de produire des spectacles en direct chaque semaine – «Raw», «SmackDown» et «NXT» – depuis le Performance Center.

La société – dont le propriétaire majoritaire est Vince McMahon – a déclaré dans un communiqué: “Nous produisons du contenu sur un plateau fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos interprètes et de notre personnel.

“En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Superstars réunissent les familles et offrent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance.”

Mots clés: Vince McMahon, Jerry Demings, Jared Moskowitz

Retour au flux

.