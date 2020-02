L’abus en ligne du réalisateur de Guns Akimbo de Daniel Radcliffe, Jason Lei Howden, a peut-être tué le film

Les fans de Daniel Radcliffe étaient impatients de voir son nouveau film, Guns Akimbo.Cependant, les actions en ligne de l’écrivain / réalisateur Jason Lei Howden ont aigri de nombreux téléspectateurs à soutenir le film, et son distributeur peut même avoir annulé la sortie.

Voici une brève histoire de Guns Akimbo et Howden se déchaînant en ligne une semaine avant la sortie de son film. En raison de la nature de la discussion entourant Howden, déclencheur d’avertissement pour insultes raciales et pensées suicidaires. Guns Akimbo doit être libéré le vendredi 28 février.

“Guns Akimbo” est un film différent pour Daniel Radcliffe

Depuis qu’il a joué à Harry Potter, Radcliffe a choisi des rôles aventureux. Radcliffe a joué un cadavre plat qui a parlé à un homme seul dans Swiss Army Man. Il a joué un agent du FBI sous couverture avec des suprémacistes blancs à Imperium et il a joué un jeune homme sellé avec des cornes de diable à Horns. Guns Akimbo pourrait être un autre pas en avant au-delà de Harry Potter.

Guns Akimbo a promis une action ultraviolette. Radcliffe joue Miles, un homme innocent engagé dans un match de mort en ligne clandestin. Les organisateurs de la chasse aux armes à feu audacieuses sur chacune des mains de Miles, l’obligeant effectivement à concourir et rendant difficile de demander de l’aide aux autorités.

Jason Lei Howden a amené Dilara lbir dans «Guns Akimbo»

Howden a fait référence à un autre incident d’intimidation sur les réseaux sociaux dans ses tweets. Donc, pour comprendre les attaques du directeur de Guns Akimbo, il est important de comprendre le contexte. Un DM privé dans lequel la rédactrice de Much Ado About Cinema Dilara Ebir a utilisé le mot N a fait surface.

Ebir a publié des excuses pour avoir utilisé le mot et promis de travailler pour regagner sa confiance. Le personnel de Much Ado About Cinema a démissionné et Ebir a continué à recevoir des tweets hostiles de la part des utilisateurs. Le jeudi 20 février, elle a partagé une autre vidéo d’excuses dans laquelle elle a tenté de se suicider.

Les excuses d’Ebir et ses vidéos sont désormais supprimées de Twitter. Des amis rapportent qu’elle se rétablit maintenant à l’hôpital.

Ce que Jason Lei Howden a dit

Howden a accusé les écrivains qui ont quitté Much Ado About Cinema pour cyberintimidation, en les marquant dans ses tweets même s’ils n’étaient pas ceux qui ont attaqué Ebir publiquement. Howden a supprimé ses tweets et captures d’écran qui contiennent trop de grossièretés et de propos injurieux à partager.

Il a qualifié le personnel de Much Ado de «cyberintimidateurs réveillés» et de «trolls avec une hypocrisie supplémentaire». Il a également défendu le DM privé pour lequel Ebir s’est excusé. “Le DM PRIVÉ qui a été divulgué par malveillance était évidemment une blague ironique”, a écrit Howden. “Je ne peux pas croire que quelqu’un pense qu’elle était sérieuse.”

La journaliste et critique de cinéma Valerie Complex était l’une des nombreuses personnes à avoir répondu à Howden. Elle a écrit: «Personne ne devrait du tout dire le mot n, même pour plaisanter.» L’écrivain DarkSkyLady a écrit un article moyen expliquant pourquoi le problème des insultes raciales est important et comment Howden le minimisait.

Le compte officiel de Guns Akimbo a répondu à DarkSkyLady:

«Article Troll de quelqu’un qui a cyberintimidé une femme jusqu’à ce qu’elle tente de se suicider. J’espère que @Medium sait que vous avez tenté de tuer avec intimidation en ligne. »

Le film de Daniel Radcliffe sort-il toujours?

Captures d’écran partagées complexes des tweets de Howden. Elle a également souligné qu’il avait accusé Complex et DarkSkyLady d’être impliqués dans la tentative de suicide d’Ebir alors qu’ils n’étaient pas impliqués dans les événements du 20 février.

Je veux que quelqu’un montre cela à Jason Lei Howden bc, il devrait savoir ce qui va se passer ensuite:

Je vais contacter le studio et leur faire savoir qu’il me harcèle.

Je vais contacter le publiciste et le faire savoir aussi pic.twitter.com/0XerdkNxlz

– Valerie Complex♓️♎️♋️ (@ValerieComplex) 23 février 2020

Jameela Jamil a également pris sa défense.

Accuser deux femmes de quelque chose qu’elles n’ont pas fait, puis se plaindre de l’impact négatif de l’empilage de chiens, tout en incitant activement l’empilage de chiens et le harcèlement contre ces deux femmes, c’est Internet qui se mange vraiment. Les fausses accusations doivent être prises plus au sérieux. https://t.co/0QThHeNWFH

– Jameela Jamil (@jameelajamil) 23 février 2020

Le fondateur de Awards Watch, Erik Anderson, a remarqué dimanche 23 février que Box Office Mojo avait retiré Guns Akimbo de leur calendrier de sortie, et IMDB ne liste plus Saban comme distributeur américain du film.

Les représentants de Saban n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires le 23 février concernant la sortie du film ou leur connaissance du comportement de Howden, ou le fonctionnement du compte Guns Akimbo.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.